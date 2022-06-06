السفارة التركية في الجزائر تحتفل باليوم العالمي للفطور

في إطار فعاليات "اليوم العالمي للفطور"، أقامت السفارة التركية في الجزائر مائدة تعريف بمائدة الفطور التقليدية التركية، جمعت أصحاب حرف يدوية.

واحتوت مائدة الإفطار أنواع مختلفة من المعجنات كالبرك و"الغوزلمه" و"البوغجه" وأصناف الجبنة التركية والزيتون وأنواع المربى.

وفي حديث للأناضول أشارت السفيرة التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، إلى وجود نقاط مشتركة في ثقافة الفطور بين البلدين.

أما عبد المالك روبي -أحد المدعوين الجزائريين- أوضح أن الفطور التركي معروف على صعيد عالمي، لما يحويه من صنوف طعام حلوة ومالحة.

وأكد روبي وجد تشابه في ثقافة البلدين في الفطور، مع الإشارة إلى أنّ بعض أصناف الفطور التركي تقدم في الجزائر على وجبة الغداء والعشاء.

وفي الأول من يونيو 2014، تجمّع أكثر من 51 ألف شخصٍ في ولاية "وان" شرقي تركيا، لتحطيم الرقم القياسي المسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حول أكبر عدد من المشاركين بأطول مائدة فطور.

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت الولاية الأول من يونيو كل عام، مناسبة للاحتفال بـ"يوم الفطور العالمي".