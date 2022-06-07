الخان الكبير.. معلم أثري عثماني في قبرص التركية

يعد الخان الكبير أحد أبرز الآثار العثمانية والمعالم السياحية في جمهورية شمال قبرص التركية، حيث يبرز بجماله المعماري وقيمته التاريخية.

وشيّد الخان الكبير عام 1572، من قبل مظفر باشا، أول والٍ عثماني في قبرص بعد فتحها في 1571.

ويتميز الخان بشبهه الكبير بتلك الموجودة في منطقة الأناضول داخل تركيا.

المعلم الأثري الذي يصنف أنه من أكبر الخانات في قبرص التركية، عبارة عن 68 غرفة و10 محلات تجارية في جبهته الأمامية.

واستخدم الخان سجنا بين عامي 1878 ـ 1895 من قبل الإنجليز الذين تم تأجير الجزيرة لهم عام 1878، قبل أن يتم ترميمه عام 1901 ليصل إلى هيئته الحالية عام 1925.

لاحقاً، تم ترميم الخان مرة أخرى من قبل تركيا، ليتم افتتاحه رسمياً عام 2000.

ويتصدر الخان الكبير حالياً الوجهات السياحية الأكثر إقبالاً في قبرص التركية، حيث يضم مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية.

ويستقبل الخان آلاف السياح المحليين والأجانب سنوياً، فيما يحتضن بين الحين والآخر بعض الفعاليات الثقافية والاجتماعية.