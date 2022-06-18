نمو عدد السياح الزائرين لتركيا 90 بالمئة عام 2021

قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن عدد السياح القادمين الذين حطوا الرحال في تركيا العام الماضي سجل نموا بنسبة 90 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، في فعالية أقيمت بمركز "بلك" السياحي في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأشار أرصوي إلى أن تركيا تهدف في 2022 إلى تحقيق نمو بنسبة 40 بالمئة على الأقل، مؤكدًا أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وكان الأداء والحجوزات القادمة مبشرين.

وأعرب عن اعتقاده بأن يصل عدد السياح القادمين إلى تركيا منذ مطلع العام وحتى نهاية يونيو/ حزيران الحالي إلى 19 مليونا.