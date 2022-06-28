مطار أنطاليا يحقق رقماً قياسياً في عدد الرحلات اليومية

قال والي أنطاليا إن مطار المدينة، وهي الوجهة السياحية الشهيرة على ساحل البحر المتوسط ، حقق رقما قياسيا جديدا في الرحلات اليومية من وإلى الولاية.

وقال الوالي إرسين يازجي إن 1003 طائرات هبطت يوم السبت في مطار أنطاليا وأقلعت منه، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للمدينة.

وأضاف إن 81104 زائرًا أجنبيًا وصلوا إلى مدينة المنتجعات المتوسطية في ذلك اليوم.

وأكد أنه بهذا الرقم أصبح مطار أنطاليا ثاني أكثر المطارات التركية ازدحامًا بعد اسطنبول.

وقال: "لدينا موسم يستمر بالأرقام القياسية... نحن سعداء... نشعر بالرضا. بل أتمنى أن يكون المستقبل أفضل."

وأضاف أن أنطاليا استقبلت حتى يوم الأحد أكثر من 4 ملايين سائح هذا العام.

في غضون ذلك ، اقتربت الكثافة في المطارات التركية بالفعل من مستواها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتصريحات المسؤولين السابقة.

فقد قال وزير النقل والبنية التحتية في وقت سابق من هذا الشهر، إن عدد المسافرين جوا قفز بنحو 187% على أساس سنوي في مايو/أيار وحده إلى 15.86 مليون.

كما زادت الحركة على الرحلات الداخلية والدولية بنسبة 54.7% و161.4% على التوالي في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام الماضي ، بزيادة إجمالية قدرها 94.5%.