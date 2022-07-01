تركيا.. باموق قلعة تستقبل أكثر من 600 ألف سائح في 6 أشهر

استقبلت منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا، 604 آلاف و33 سائحا في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب معطيات من مديرية الثقافة والسياحة بولاية دنيزلي، سجلت المنطقة زيادة في عدد الزائرين بنسبة 141 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتعدّ باموق قلعة من أشهر المواقع السياحية في تركيا، ومدرجة ضمن قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتشتهر المنطقة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية، ويستمتع السياح بجمال طبيعتها ومشاهدة مدنها الأثرية.

وزار باموق قلعة في حزيران/يونيو الماضي 205 آلاف و800 سائح، فيما اقتصر عددهم في يونيو/حزيران من العام الماضي على 81 ألف و994.

من جانبه أعرب رئيس جمعية الفنادق والمنشآت السياحية في دنيزلي، غازي مراد شان، عن سعادته بأرقام السياح التي تسجيلها هذا العام.

وقال: "ننتظر زيادة العدد في الأيام القادمة. في كل عام تستقبل المنطقة أكبر عدد من السياح في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وبهذه الزيادة سننهي العام الجاري باستقبال مليوني سائح".

وتعد المواقع الأثرية في باموق قلعة من ضمن أكثر الأماكن الأثرية استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".

واستقبلت المنطقة 2 مليون و580 ألفًا و245 زائرًا في عام 2019. وتراجع هذا العدد بسبب وباء كوفيد-19 إلى 625 ألف زائر عام 2020، فيما استقبلت العام الماضي مليون و200 ألف و650 زائرا مع بدء عودة حركة السياحة.