طرابزون تستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من المملكة السعودية

استقبلت ولاية طرابزون التركية، أمس الجمعة، أول رحلة طيران شارتر (رحلات الطيران العارض) قادمة من السعودية بعد انقطاع لأكثر من سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن طائرة ركاب قادمة من العاصمة السعودية الرياض حطّت في مطار طرابزون، وعلى متنها 172 سائحا.

وقدم نائب مدير الثقافة والسياحة مصطفى أسان، ورئيس فرع اتحاد وكالات السفر التركية في منطقة شرق البحر الأسود فولكان كانتارجي، الورود لبعض الركاب وطاقم الطائرة.

وفي تصريح للصحفيين، أعرب السائح عبد الله صمد عن سعادته بقدومه إلى تركيا.

وقال: "نحب طرابزون كثيرا ونحاول القدوم إليها كل عام، إلا أننا لم نتمكن من القدوم إليها منذ 3 سنوات".

من جهته، قال كانتارجي: "استقبلت الولاية أول رحلة شارتر وستستمر الرحلات الجوية المباشرة في الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في الإمكانات السياحية لكل من طرابزون ومنطقة شرق البحر الأسود في السنوات الأخيرة.

ولفت كانتارجي إلى أن الموسم السياحي الحالي يشهد إقبالا كثيفا.

وتعد طرابزون الواقعة في منطقة البحر الأسود في تركيا أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح العرب والخليجين على وجه الخصوص.

وتشتهر المدينة بمعالمها السياحية الرائعة وطبيعتها الساحرة، كما تعرف إقبالا على شراء العقارات، خاصة من قبل السياح الخليجيين.