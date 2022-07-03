1.5 مليون زائر زاروا كبادوكيا خلال الأشهر الستة الماضية

استقبلت منطقة كبادوكيا التاريخية مليونا و412 ألفا و252 زائرا منذ بداية النصف الأول من عام 2022.

وفي المعطيات التي أعلنت عنها مديرية الثقافة والسياحة في ولاية نوشهر، تصدرت منطقة "زلفة أوران يري" قائمة الوجهات الأكثر زيارة في كبادوكيا، باستقبالها 397 ألفا و958 سائحا تلاها متحف "غوراما" المفتوح 395 ألفا و771، ثم مدينة قيمقالي تحت الأرض 118 ألفا و103.

وفي حديث للأناضول أكد رئيس تعاونية غوراما لتطوير السياحة مصطفى دورماز، أنّ كبادوكيا استقبلت سياح محليين ومن كافة أنحاء العالم.

وأشار أنّ كبادوكيا استقبلت أكبر عدد من السياح في عام 2019، وتراجعت في عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا.

وتشتهر منطقة كابادوكيا بما يعرف بـ"مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى معالم سياحية أخرى مثل كنائس منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

ويعتقد بأن تسمية "مداخن الجنيات"، تعود لمعتقدات شعبية قديمة، تفيد بأن الجن يعيش في كهوف المنطقة وصخورها المعروفة بـ"المداخن"، وهي ناجمة عن تفاعل عوامل الطبيعة منذ ملايين السنين وحت الصخور البركانية بشكل عام بفعل مياه الفيضانات والرياح الشديدة، وأخذت أشكالا مخروطية على قمتها كتلة صخرية، مع مرور الزمن.