الاتحاد الأوروبي يوافق على العلامة التجارية لمنطقة إيجة التركية السياحية

وافق الاتحاد الأوروبي مؤخراً على العلامة التجارية الجديدة لحملة السياحة التركية "تورك أيجه"، والتي تم إطلاقها للترويج لشواطئ البلاد الممتدة على بحر إيجه الزاخر بالأماكن التاريخية والثقافية.

وقدمت تركيا الطلب إلى مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي لوضع علامة تجارية لمصطلح "تورك أيجه" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم الإعلان مؤخراً عن الموافقة.

وعلق محمد نوري إرسوي وزير الثقافة والسياحة في البلاد، على الحملة في صحيفة فاينانشيال تايمز قائلاً: "منطقة بحر إيجة التركية هي واحدة من أكثر المناطق التي تحتضنها تركيا روعةً".

وأضاف:"تتميز هذه المنطقة بسواحل محاطة بالمياه الزرقاء الصافية، والعديد من المواقع التاريخية التي يعود عمرها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وكذلك تتمتع الشواطئ الخلابة على طول بحر إيجة التركي بأشعة الشمس الساطعة معظم أيام السنة".

يذكر أن تركيا تمتلك شريطاً ساحلياً يزيد طوله عن 2800 كيلومتر على بحر إيجه، ولديها الكثير لتقدمه لزوارها في هذه المنطقة، بما في ذلك مدينة طروادة القديمة ومدينة أفسس الساحلية.

في غضون ذلك، طالب مارغريتيس شيناس كبير المسؤولين اليونانيين بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بمراجعة قرار الكتلة، وقال في رسالة إلى نظيره تييري بريتون، إن هيئة الاتحاد الأوروبي أخطأت بإعلان موافقتها على طلب أنقرة استخدام المصطلح في الحملة السياحية.