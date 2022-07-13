صيف 2022.. عاصمة السياحة التركية المتوسطية تستقطب المزيد من السياح

تشهد أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المتوسطية، زيادة ملحوظة في أعداد السياح الأوروبيين منذ مطلع العام الحالي.

إذ تواصل الولاية استقبال ملايين السياح المحليين والأجانب، وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 5 ملايين سائح.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، حطم مطار أنطاليا الدولي رقماً قياسياً بعد أن شهد تنظيم 1034 رحلة، 913 منها على الخطوط الدولية.

وشهد عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى أنطاليا زيادة ملحوظة، وتفوق الألمان بهذا الخصوص على الروس الذين كانوا الأكثر زيارة للولاية التركية على مدار سنوات.

وفي النصف الأول من العام الجاري، استقبلت أنطاليا 954 ألف و998 سائحاً ألمانياً، فيما زار الولاية 785 ألف سائح روسي.

وفي حديثه للأناضول، أعرب أرسين يازيجي، والي أنطاليا، عن سعادتهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد السياح الأوروبيين القادمين إلى الولاية.

وأضاف أنهم يسعون لاستضافة سياح من جميع بلدان العالم، في خطوة لتنويع السوق السياحي.