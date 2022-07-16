السياح الألمان يتخطون الروس في أنطاليا بتركيا لأول مرة منذ 5 سنوات

استقبلت مدينة أنطاليا التركية السياحية الشهيرة أكثر من مليون سائح ألماني حتى الآن هذا العام، وفقاً لما ذكره رجب ياووز رئيس مجموعة عمل السياحة في مجلس مدينة أنطاليا.

وكتب ياووز على مدونته الشخصية "زار أنطاليا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 955 ألف سائح ألماني. وتجاوز عدد السياح الألمان المليون سائح اعتباراً من الأسبوع الأول من يوليو/تموز".

وتحمل هذه الأنباء البشرى بأنه لأول مرة منذ 5 سنوات، يتجاوز عدد السياح الألمان الوافدين الروس الذين كانوا يشكلون أكبر عدد من الزوار الأجانب.

وأضاف ياووز أنه من المتوقع أن يزور أكثر من 3 ملايين سائح ألماني منتجع الريفيرا التركي هذا العام.

وكتب قائلاً: "لا حالات الوباء المتزايدة في الأيام الأخيرة، ولا ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تمنع الألمان من السفر".

وأوضح أنه بينما يذهب ثلث الألمان لقضاء إجازة في بلدانهم، فإن الكثير منهم يزور دول البحر المتوسط إذ تعتبر "تركيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا أكثر البلدان المفضلة".

وتعطي العائلات التي لديها أطفال الأولوية لزيارة تركيا، بينما يفضل الشباب إسبانيا. وإلى جانب أنطاليا، تعد منطقة بحر إيجة وإسطنبول أكثر المناطق التي يبحث عنها الألمان. وتلعب أنطاليا على وجه الخصوص دوراً هاماً في تفضيلات السياح الألمان بسبب تنوع فنادقها المختلفة جداً ونظامها الشامل.

وأشار ياووز إلى أنهم يتوقعون أن يتجاوز عدد السائحين الألمان 1.5 مليون خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وأن هذا العدد سيصل إلى إجمالي 3 ملايين بحلول نهاية العام.

وقال إن العائلات التي لديها أطفال تفضل فترة يوليو/تموز وأغسطس/آب، بينما يفضل الأشخاص في منتصف العمر والمتقاعدون السفر في بقية شهور الموسم.

وأكد أن تركيا وخصوصاً أنطاليا ستستقبل الضيوف الألمان حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام ما لم توجد أية موانع متعلقة بالوباء. وقال أن أنطاليا ستشهد 3 ملايين سائح عام 2022 لأول مرة بعد عام 2015، عندما استضافت أكبر عدد من السياح الألمان في تاريخها والبالغ 2.9 مليون سائح.