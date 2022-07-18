أنطاليا وموغلا تستقطبان أعلى نسبة من السياح في عيد الأضحى

شهدت المناطق السياحية في ولايتي موغلا وأنطاليا جنوبي تركيا إقبالا كبيراً من السياح الأجانب والمحليين خلال فترة عطلة عيد الأضحى.

فقد وصلت الحجوزات في عطلة العيد الطويلة التي امتدت من 9 حتى 17 يوليو/ تموز الحالي، إلى أعلى مستوى لها في المنشآت السياحة بولاية أنطاليا.

وفي تصريح للأناضول، أوضح نائب رئيس اتحاد الفنادق والمنشآت السياحية بمنطقة البحر المتوسط، قان كافال أوغلو، أنهم شهدوا عطلة عيد مزدحمة.

وأكد أن السياح الأجانب تدفقوا بكثافة إلى الولاية.

من جانبه، ذكر مدير الثقافة والسياحة في موغلا زكريا بينغول، أن الولاية شهدت ازدحامًا كبيرًا في العطلة، مضيفًا:" استمتع ضيوفنا بإجازاتهم في سلام، ولم تكن هناك أي مشاكل".

بدوره، أشار ممثل جمعية مديري الفنادق في بودروم يغيت غيرغين، أن قرابة 250 ألف سيارة دخلت قضاء بودروم يوميًا في العيد.

وشدد أن امتلاء الفنادق وصل إلى أعلى مستوى له في المنطقة.

من جهته، لفت السائح عثمان قره داغ أنهم قدموا إلى قضاء كمر في أنطاليا بعد انقطاع عامين بسبب وباء فيروس كورونا.