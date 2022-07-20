جولة على ثقافة الحساء في تركيا ومطاعمه التي لا تغلق أبداً

يتناول الأتراك الحساء صباحاً ونهاراً وليلاً وطوال كل مواسم العام، وتوجد في كل بلدة ومدينة تركية تقريباً ولحسن الحظ، مطاعم حساء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

في هذا المقال عرض أنواع الحساء التركية المختلفة وكيفية تناولها على طريقة الأتراك أنفسهم الذين يتفاوتون في مقدار الإضافات والنكهات، إلى جانب التعريف ببعض مطاعم الحساء التركية التي تواصل العمل دون أن تغلق أبداً.

وفق دراسة استقصائية أجريت مؤخراً عن أفضل المدن التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، جاءت إسطنبول في المرتبة 11 في العالم في قائمة تصدرتها لندن ونيويورك وشيكاغو، من حيث حصولها على أكبر عدد من الأنشطة في الساعات الأولى من الليل.

وتعد إسطنبول بالفعل المدينة الأكثر حيوية في البلاد عندما يتعلق الأمر بساعات العمل، إضافةً للعديد من المدن والبلدات ووجهات المنتجعات الصيفية التي تستمر في النبض إلى ما بعد منتصف الليل. ومن أهم وأول الأماكن التي تستمر بالعمل بعد إغلاق جميع المقاهي والنوادي في جميع أنحاء البلاد هي مطاعم الحساء.

وسواء كان ذلك في الصيف أو الخريف أو الشتاء أو الربيع، يتناول الأتراك الحساء على الإفطار والغداء وأحياناً كمقبلات على العشاء. وفي حين يزخر المطبخ التركي بمجموعة واسعة من أنواع الحساء، من حساء "غاربانزو" بالزبادي البارد في الصيف إلى ترهانة والعدس وحساء الدجاج ومجموعة متنوعة من شوربات المخلفات المطهية، هناك ما يقرب من نصف دزينة من الحساء الثابت المتاح تقريباً 24 ساعة في مطاعم "شوربجي" المنتشرة في كل مكان.

وتتصف مطاعم "شوربجي" بالبساطة ولكنها مريحة وعادة ما تحتوي على أماكن جلوس واسعة مع طاولات واسعة مزينة بالتوابل من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والمخللات الطازجة، إضافةً لسلال من الخبز الأبيض الطازج والمُقطَّع. وفي معظم الحالات يتم إحضار زجاجات المياه إلى المائدة كخيار متاح على الفور. وتغيب المشروبات الكحولية إلى حد كبير عن تلك المطاعم مع احتوائها على مجموعة واسعة من المشروبات الأخرى، بما في ذلك مشروب الزبادي عيران والشلغم وهو عصير لفت مخمر، كما تتصف مطاعم "شوربجي" بالخدمة السريعة والرائعة، ولا يحتاج معظم الأتراك إلى قائمة طعام في هذه الأماكن لأن كل شخص يتمسك بنكهة حسائه الخاص به، والتي يلبيها بائعو الحساء على أحسن وجه.

أشهر أنواع الحساء في تركيا

قد يكون من المفاجئ حقاً أن أكثر أنواع الحساء شعبيةً، هو حساء العدس الذي يوجد منه نوعان مختلفان، وذلك بالرغم من غزارة أنواع مجموعة الحساء التركية!

أما "حساء العدس الأحمر" فهو عبارة عن حساء كلاسيكي بسيط من العدس الممزوج بالكريمة، والذي يقدم مع القليل من الزبدة.

في حين أن "حساء العدس إيزوغلين" هو حساء عدس محضر بالطماطم والبصل والأرز والبهارات التركية.

وكلاهما نباتي بالكامل، مع احتوائهما على نوع من الزبدة قد تكون حيوانية المصدر.

وبالنسبة لـ"حساء الطاووق" فهو الاسم التركي لحساء الدجاج، ويتم تقديمه بشكل عادي وبسيط كمرق، ولكن في بعض الأحيان قد يحتوي على الشعيرية أيضاً وهو مزين بقطعة رقيقة من الزبدة ورقائق الفلفل الحار.

وهناك "حساء الكلة باتشة" وهو حساء لحم رأس الماعز أو الخروف بينما "حساء أياك باتشة" فهو حساء لحم أقدام الأغنام أو الماعز والتي يشار إليه باللغة الإنجليزية باسم حساء تروتر.

وفي كلتا الحالتين، تحوي هذه الشوربات اللحوم المقطعة وأحياناً حبات الحمص المسلوق، ويمكن أن تأتي هذه الشوربات التي تشبه اليخنة مع مرق الطماطم والبصل المخفف أو صلصة "أفغوليمونو" بالبيض والليمون والتي تستخدم لتكثيف مرق اللحم، ما يجعل قوامه كريمي.

ومع معظم أنواع الحساء، يتم إحضار القليل من عصير الثوم المصنوع من الثوم المفروم والليمون والخل والزيت إلى المائدة ويضاف ملعقة منه إلى الحساء لإظهار نكهته أكثر.

أما "حساء الإشكمبة" فهو نوع محبوب من حساء الكرشة في تركيا، ويتم تقديمه بشكل مدهش بسبب دمج صلصة صفار البيض والليمون، وما حساء "توزلاما" إلا نوع تركي آخر من حساء الكرشة، ولكن يتم فيه تقديم قطع أكبر من الأمعاء. وتعني كلمة "دمار" في اللغة التركية "الوريد" وهي عبارة عن نوع إضافيٍ من أنواع حساء الكرشة التركية، ويتم استخدام الجزء المتعرج من الكرشة فيه، ما يجعله واحداً من أكثر أنواع حساء المخلفات تقديراً بين الأتراك.

أنواع أخرى من المأكولات اللذيذة تقدم في وقت متأخر من الليل

بينما يحتل الحساء مركز الصدارة دائماً، هناك أيضاً خيار طلب طبقٍ من الفاصولياء التقليدية المطهية بالطماطم والمشار إليها باسم "كورو فاصوليا" أو أنواع الحمص المطبوخ والتي يشار إليها باسم "نهوت". وعادة ما يتم تقديم هذه الأطباق التركية الكلاسيكية المريحة مع أرز أبيض مطهو بالزبدة.

كما يمكن للجائعين بعد منتصف الليل أيضاً طلب لفائف لافاش، المشار إليها باسم "دوروم" في المطبخ التركي، والتي تتكون من خبز رقيق دافئ محشو باللحم المقلي أو المشوي على الغاز أو على الفحم ومفروم الملفوف مع البصل والطماطم.