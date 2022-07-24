تطوير قطاع سياحة الزفاف يجلب لتركيا 500 مليون دولار سنوياً

من المتوقع أن يعقد 1000 زوج من دول الخليج والهند وباكستان قرانهم هذا العام في تركيا، مما سيضخ في البلاد أكثر من 500 مليون دولار (8.87 مليار ليرة تركية) من عائدات سياحة الزفاف.

وقد توقفت سياحة الزفاف وهي أحد أهم عناصر الدخل في صناعة السياحة التركية، نهائياً خلال الوباء. ثم تمكنت تركيا، بعد أن استعادت شعبيتها في حفلات الزفاف بعد توقف دام عامين، من الوصول إلى أرقام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ويهدف ممثلو القطاع إلى وضع تركيا ضمن أفضل 10 دول في حفلات الزفاف آملين تجاوز عام 2019 الذي حطم الأرقام القياسية من حيث عدد حفلات الزفاف والدخل.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا أكثر من 1000 حفل زفاف القادمين بخاصة من دول الخليج والهند وباكستان وأذربيجان، ما سيدر أكثر من 500 مليون دولار.

الرئيسة المؤسس للجمعية التركية الدولية للأحداث (TUED) وعضوة مجلس الإدارة الأوروبي في الرابطة الدولية للمناسبات الحية (ILEA)، ملتم تبلر، قالت إن حفلات الزفاف بدأت بداية سريعة لهذا العام. وأشار إلى أن أكثر من 1000 من الأزواج سيقولون "نعم" للسعادة في تركيا.

وأضافت: "ننظم ثلاث مناسبات مختلفة: حفلة ترحيب وليلة حناء وعرس". وأن الحد الأدنى لميزانية الحدث لزواج واحد فقط يبدأ من 100000 دولار وترتفع إلى 5-6 مليون دولار حسب الحاجة. وأوضحت أن المساهمة السنوية لحفلات الزفاف هذه في الاقتصاد ستتجاوز الحد الأدنى البالغ 500 مليون دولار.

وأكدت تيبلر أنهم تلقوا معظم الطلبات من دول الخليج لتنظيم حفل زفاف في تركيا وأن لبنان والإمارات العربية المتحدة وإيران في المراكز الثلاثة الأولى حاليًا، تأتي بعدها الهند وباكستان مشيرة إلى أن حفلات الزفاف مهمة للغاية بالنسبة للهنود وهم يحبون الفخامة.

وقالت: "لهذا تبلغ قيمة حفلات زفاف الأزواج للهنود ملايين الدولارات".

وذكرت تيبيلر أن ما بين 100 و1000 ضيف يحضرون حفلات الزفاف، وذكر أن الضيوف يقيمون لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام لحضور حفل الزفاف فقط. بعد ذلك، يريدون بالتأكيد رؤية مدن مختلفة.

وقالت تيبيلر إن سياحة الزفاف لا تساهم فقط في تعزيز القطاع ولكن أيضًا في العديد من القطاعات الأخرى من الفنادق إلى الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة.

وأوضحت أن "ضيوف حفل الزفاف الذين يفضلون أفخم الفنادق ينفقون ما بين 1000 و1500 دولار في اليوم على الإقامة والطعام فقط. وأيضًا، عندما نقوم بتضمين ميزانياتهم للتسوق، يمكن أن تصل النفقات اليومية إلى 4-5000 دولار".

وأشارت تيبلر إلى أن الضيوف الذين جاؤوا لحضور حفل الزفاف يعودون إلى تركيا لقضاء العطل، "حتى أن لدينا ضيوف جاؤوا إلى هنا لشراء منزل. وفي الأسبوع الماضي، اشترى ضيف إيراني جاء لحضور حفل زفاف شقة في اسطنبول بسعر مليون دولار".

وقالت مسؤولة القطاع إن الزخم التصاعدي في حفلات الزفاف سيستمر في العام المقبل: "لقد بدأنا بالفعل في تلقي طلبات عام 2023. تم توقيع عقود لبعض حفلات الزفاف. وأضافت: "نعتقد أننا سنحقق أرقامًا قياسية جديدة العام المقبل ".

وأوضحت تيبلر أن تركيا لا تزال في قائمة أفضل 10 حفلات زفاف في العالم، قائلاً: "دبي هي المنافس الأقوى لنا في هذا المجال. هدفنا هو جعل بلادنا ضمن أفضل 10 دول في أسرع وقت ممكن".

وأسطنبول هي الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في تركيا. وقالت تيبلر: "لا سيما الفنادق التي تقع على مضيق البوسفور فهي الأماكن الأكثر طلبًا. وهناك أيضًا طلب على الفنادق الفاخرة وحفلات الزفاف الريفية".

وفي إشارة إلى أن إسطنبول تتبعها أنطاليا وبودروم في جنوب تركيا، قالت تيبيلر "مؤخرًا، بدأت كابادوكيا أيضًا تبرز كوجهة مهمة."

بقلم: BETÜL ALAKENT