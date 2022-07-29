على ظهر حمار.. ياباني يقوم بجولة فريدة في ربوع تركيا

أنهى المواطن الياباني كوتارو تاكادا جولة فريدة من نوعها في تركيا على ظهر حمار، قاطعاً آلاف الكيلومترات دون ركوب أي مواصلات أخرى.

وبدأ تاكاد (30 عاما) جولته في مايو/أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد.

واشترى الرجل الحمار في ولاية مانيسا وأطلق عليه اسم "سوسوتسوبي"، ثم اتجه به جنوبا عبر قرى وسط الأناضول حتى وصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية.

وفي حديث للأناضول ذكر السائح الياباني أنّ فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب.

وأشار إلى أنه تلقى ردود فعل مختلفة أثناء تجوله قائلاً: "كانوا يعتقدون أنني راعٍ أفغاني، وعندما أقول لهم إني ياباني كانوا لا يصدقون".

وأوضح أنّه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفا إياه بأنه "حساس كالبشر".

وأفاد أنّ الكثير من المواطنين فتحوا له منازلهم أثناء رحلته قائلاً: "الكثير من الأتراك ساعدوني، حقيقة إنه شعب مضياف، كل يوم كنت أشرب الشاي والحساء وآكل البطيخ".

وأوضح تاكادا أنّه تجول في 30 دولة سابقا، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حمار.