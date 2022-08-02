أكثر من 1.4 مليون سائح يزورون إسطنبول الشهر الماضي

زار مدينة إسطنبول مليونا و470 ألفا و586 سائحا في يونيو/ حزيران الماضي، وفق بيانات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة،

وقد حقق عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسطنبول في يونيو الماضي، نمواً بنسبة 115 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وبهذا ارتفع عدد زوار إسطنبول إلى 6 ملايين و755 ألفا و300 سائح خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي يونيو 2022، وصل مليون و447 ألفا و273 سائحا إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية، فيما قدم إليها 23 ألفا و313 زائرا عبر المنافذ البحرية.

واختار 72.29 من القادمين إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية، مطار إسطنبول الدولي للوصول إلى المدينة.

وعلى صعيد جنسيات السياح الأجانب، حل الألمان في المركز الأول بـ 126 ألفا و507 سائحين، تلاهم الروس بـ 117 ألفا و169، ثم الإيرانيون بـ 99 ألفا و115 سائحا.