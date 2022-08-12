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437 سفينة فندقية ترسو في موانئ تركيا خلال الأشهر السبعة من العام

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.08.2022 12:39
ميناء أماسرا شمال تركيا IHA ميناء أماسرا شمال تركيا (IHA)

استقبلت تركيا 437 سفينة سياحية فندقية منذ بداية العام، وفق تصريحات وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو،

وأوضح الوزيرفي بيان الجمعة، أن السفن الفندقية بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز سجلت زيادة حوالي 40 ضعفا، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع العدد من 11 إلى 437 سفينة.

وأشار أن ميناء "قوش أداسي" في ولاية إزمير، حل في المركز الأول باستقطابه 220 سفينة فندقية، يليه رصيف مركز تسوق "غلاطة بورت" في إسطنبول بـ79 سفينة، ثم بودروم بـ45 سفينة.

ولفت إلى أن عدد السياح على متن السفن الفندقية بلغ 376 ألفا و924.

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