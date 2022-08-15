عشاق مغامرات التجديف الإيرانيين يتهافتون إلى "وان" التركية

يتهافت عشاق مغامرات رياضة التجديف من السياح الإيرانيين إلى قضاء تشاتاق بولاية وان جنوب شرقي تركيا.

ويعد تشاتاق من أكثر الوجهات التي يزورها السياح الإيرانيون في ولاية وان المجاورة لبلادهم، وذلك بفضل ما تتميز به المنطقة من معالم تاريخية وطبيعية.

وشهدت الفترة الأخيرة تدفق السياح الإيرانيين إلى المنطقة على شكل قوافل تعبر منفذ "قابي كوي" الحدودي بين البلدين، لتتجه بعدها إلى قضاء تشاتاق الذي يضم أحد أطول مضامير التجديف في تركيا.

وإلى جانب احتضانها فعاليات ومغامرات التجديف، يتميز القضاء التركي بجماله الطبيعي، ما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعية والهدوء.

وقال جيهان يالتشين، نائب رئيس بلدية تشاتاق، إن القضاء يعيش مرحلة تاريخية من الناحية السياحية، حيث استقبل خلال الفترة الأخيرة يومياً قوافل سياحية مكونة من 50 إلى 100 زائر.

وأوضح أن القضاء شهد في 26 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق مهرجان دولي استقطب سياحاً من مختلف المناطق الإيرانية.

وأشار إلى استقبال تشاتاق قرابة 10 آلاف سائح إيراني منذ انطلاق المهرجان الدولي المذكور وحتى الآن.

وأكد أنهم يعملون على تنفيذ مشاريع من شأنها توسيع قدرات القضاء على استقبال المزيد من السياح وإجراء المزيد من رياضة التجديف.