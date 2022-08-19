شانلي أورفا 2023.. استعدادات وبرامج ثقافية سياحية متنوعة

صرح المدير العام لشركة التنمية السياحية في شانلي أورفة، محمد أونجو أنهم يخططون لتنظيم 30 فعالية في الولاية العام المقبل على نطاق دولي.

وجاء ذلك بعد اختيار منظمة التعاون الإسلامي لولاية شانلي أورفة "المدينة السياحية للبلدان الإسلامية لعام 2023" في يونيو /حزيران الماضي خلال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي التي استضافتها باكو.

وأوضح أونجو في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، أن الولاية ستحتضن فعاليات مهمة العام المقبل، مشيرا أن الفعاليات المخطط لها ستعود بفوائد كبيرة على شانلي أورفة.

ومن الفعاليات المخطط لإقامتها، معرض الحلال الدولي بالإضافة لندوات منها "علماء العالم الإسلامي" و"العالم الإسلامي في كتب السفر"، إضافة إلى اجتماعات دولية لغرف التجارة والصناعة في العالم الإسلامي،بحسب أونجو.

وأكد أن الجهات المعنية في الولاية تواصل استعداداتها لتنظيم الفعاليات التي ستُكشف تفاصيلها في سبتمبر/ أيلول المقبل.