برج تشامليجا يستقبل أكثر من 750 ألف زائراً منذ بداية 2022

كشف وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، أن 788 ألفا و241 شخصاً زاروا برج تشامليجا في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وقال الوزير عادل قره إسماعيل أوغلو إن 455.945 شخصًا زاروا البرج المطل على المدينة بين الأول من يناير و20 أغسطس.

وفي 29 أيار/مايو 2021، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برج تشامليجا في إسطنبول، وهو أعلى مبنى في المدينة، وأطول برج في أوروبا، إضافة إلى أنه الأول من نوعه بالتقنيات التي يحتويها في العالم.

ويتمتع البرج ببنية تحتية متطورة ويوفر إمكانية البث الإذاعي لمئة محطة في آن واحد دون أن تختلط موجاتها ببعضها البعض.

ويبلغ طول البرج 369 مترا، بارتفاع 587 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويتألف من 49 طابقا، ارتفاع كل منها 4.5 أمتار، منها 4 طوابق تحت الأرض.

ويتضمن البرج أيضًا مقهى ومطاعم بمعدل طابقين ومحلات بيع الهدايا التذكارية ومناطق للمعارض ومكتبة وطابقين يسمح فيهما للزوار بمشاهدة أبرز معالم إسطنبول من أعلى البرج بوضوح، مثل جسر شهداء 15 تموز/ يوليو، ومسجد تشامليجا، وجزر الأميرات، بصورة بانورامية.

موقع البرج

ويقع البرج على تلة تشامليجا في منطقة أسكودار، بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، وهي التلة التي تضم مسجد تشامليجا، أكبر مسجد في تركيا.

مواعيد الاستقبال

يفتح البرج أبوابه لاستقبال الزوار أسبوعياً من الاثنين إلى السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 9 مساءا، ويغلق أبوابه يوم الأحد فقط.

تكلفة تذاكر الدخول للبرج

قيمة التذكرة العادية للمواطنين الأتراك 60 ليرة تركية، بينما يحصل الطلاب والمعلمين والأطباء وغيرهم من الموظفين على تذكرة مخفضة بسعر 30 ليرة تركية.

في حين أن سعر التذكرة للسياح الأجانب 120 ليرة تركية.

ويوجد نوع رابع من التذاكر وهي تذكرة المرور السريع بدل الانتظار في طابور الزوار بقيمة 100 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، وللسياح الأجانب 200 ليرة تركية.