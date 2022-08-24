قرية كوجك التركية.. وجهة لأثرياء العالم ويخوتهم

تعد قرية كوجك السياحية الواقعة في ولاية موغلا غربي تركيا مركزاً بارزاً لليخوت السياحية المحلية والعالمية في تركيا وهي واحدة من أهم الأماكن السياحية على مستوى العالم.

فبقدرتها على استيعاب نحو 1500 يخت، تتيح القرية للسياح القيام برحلات استثنائية في خلجان تتسلل وسط طبيعة خضراء ساحرة، علاوة على أنها مجهزة بمرافق وبنية تحتية بمعايير دولية.

واستضافت كوجك في المواسم السياحية الماضية، مشاهير عالميين أبرزهم رجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، ورئيس بلدية لندن السابق، بوريس جونسون، وأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، ونجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، إلى جانب عدد كبير من نجوم السينما في العالم.

** وجهة عالمية

تضم قرية كوجة مجموعة خلجان ذات طبيعة رائعة أبرزها بيوك أووه، أكواريوم، بدري رحمي، ياسيجه آداسي، ترسانه، كوبن، وكليوباترا.

شعبان أريقان رئيس فرع فتحية لغرفة الشحن البحري المحلين، قال إن كوجك تحوّلت إلى منطقة سياحية ذات شهرة عالمية.

وأضاف أريقان أن الاهتمام بالسياحة البحرية ازداد بعد تعاظم شعبية الرحلات الفردية خلال مرحلة انتشار جائحة كورونا.

وأشار أريقان أن "كوجك تستقبل سنويًا عددًا كبيرًا من الزوار الأثرياء والشخصيات رفيعة المستوى، الذين يأتون إلى المنطقة بيخوت ضخمة".

** متعة الإجازات

وقال محمد أسكيجي، صاحب وكالة لتأجير اليخوت في المنطقة لمصادر إخبارية، إن كوجك هي إحدى الوجهات السياحية العالمية المهمة لليخوت.

وأضاف أسكيجي، أنه يوجد طلب كبير، محلي وأجنبي، من أجل الحصول على الخدمات السياحة الموجودة في المنطقة.

وتابع: "يمكننا القول إن أولئك الذين يرغبون في قضاء إجازات بحرية، يأتون إلى كوجك نظراً لطبيعتها الفريدة والقدرة الاستيعابية الكبيرة التي تمتلكها موانئ المنطقة".

وختم بالقول إن شخصيات عالمية تتوافد إلى المنطقة لقضاء عطلاتها، ففي كوجك فرصة لقضاء إجازات في عُزلة تنسجم مع متطلبات الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن كوجك توفر مورداً مهماً للاقتصاد التركي.