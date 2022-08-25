شلال "دونكل" في قهرمان مرعش ملاذ للمصطافين وعشاق الطبيعة

يرتاد المصطافون وعشاق الطبيعة شلال "دونكل" Döngel والمناطق المحيطة به في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة بالمدينة في فصل الصيف، لتميزه بأجواء طبيعية عليلة وغطاء نباتي غني وبيئة هادئة.

الشلال يوفر فرصة مميزة للزوار للاسترخاء بعيداً عن حرارة الطقس وللاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بجواره، ويقع في قضاء أون ايكي شباط، على بعد 30 كيلومتراً من وسط مدينة قهرمان مرعش (مركز الولاية).

وأصبح وجهة متكررة للسياح المحليين والأجانب بفضل مياهه الباردة وهوائه العليل المتدفق عبر الأشجار، لقضاء أوقات ممتعة من خلال التنزه في شرفات خشبية مبنية على الماء بين أشجار البلوط والدلب.

كما يمكن للزوار التمتع بمجموعة مميزة من الأنشطة، أبرزها رحلات الاستكشاف وتسلق الجبال والسفاري والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى إمكانية السباحة في بركة الشلال.

20 ألف زائر

محمد كوبه لي، وهو مدير منشأة سياحية في منطقة شلال "دونكل"، قال إن الشلال موجود على نهر يتغذى من المياه القادمة من الجبال.

وأضاف، للأناضول، أن "الشلال يجذب الزوار بهوائه وطبيعته وبيئته الهادئة، وبلغ عدد زواره في الموسم الحالي نحو 20 ألف زائر، أغلبهم يأتون من ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وأديامان وعثمانية وأضنة وقيصري".

ولفت كوبه لي إلى أن المغتربين يرتادون المنطقة أثناء زياراتهم السنوية إلى قهرمان مرعش، وخاصة الشلال، الذي يشكل مقصدا للمصطافين وعشاق الطبيعة في موسم الصيف.

وأفاد بأن جميع الشرفات الخشبية الموجودة في المنطقة تصبح ممتلئة بالزوار، بين الساعة 5 و8 صباحًا، وعندما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في ولاية قهرمان مرعش.



وقت ممتع بين أحضان الطبيعة

أوكاش شاه بوداق، أحد الزوار من غازي عنتاب، قال إنه أتى إلى المنطقة مع عائلته هرباً من الطقس الحار وللاستمتاع بالهواء العليل والطبيعة الخلابة للمنطقة.

وأضاف، للأناضول، أنه يحب هذا المكان كثيراً واعتاد زيارته مرات عديدة خلال الصيف.

بدوره أكد حسن دونر، القادم من غازي عنتاب أيضاً، أنه قضى وقتاً ممتعاً مع أسرته في المنطقة التي تتمتع بمناظر طبيعية رائعة وطقس بارد.

وأضاف: "جئنا إلى هنا في الصباح الباكر لنقضي أطول مدّة ممكنة بين أحضان الطبيعة، وسنقضي أوقاتًا ممتعة مع الأطفال من خلال وضع أقدامنا في مياه الشلال الباردة".

"ذكرت شكران أصلانقايا"، القادمة من مدينة قهرمان مرعش، قالت إن الهواء في المنطقة بارد والمناظر الطبيعية مثيرة للإعجاب.

وأشارت أصلانقايا إلى أن منطقة الشلال تشكل ملاذًا للهرب من الأجواء الحارة والاستمتاع بالهواء النقي والعليل، قائلة: "جميل جدًا أن نقضي هنا أوقاتًا ممتعة مع أفراد العائلة".