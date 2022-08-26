القائمة الرئيسية
سياحة
القائمة الرئيسية

في رحلة عودتها لإفريقيا.. أسراب اللقلق المهاجرة تزين سماء تكيرداغ

وكالة الأناضول للأنباء
تكيرداغ
نشر في 26.08.2022 10:47
آخر تحديث في 26.08.2022 10:56
أسراب طيور اللقلق المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا أثناء مرورها في سماء تيكيرداغ التركية الأناضول أسراب طيور اللقلق المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا أثناء مرورها في سماء تيكيرداغ التركية (الأناضول)

جذبت حركة أسراب من طيور اللقلق المهاجرة وهي تزين سماء ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، عدسات المصورين وعشاق التصوير.

وأوضح رئيس جميعة تكيرداغ للتصوير الفوتوغرافي غوفن جليك أن طيور اللقلق، التي أمضت الصيف في أوروبا، بدأت رحلة العودة إلى الجنوب مع اقتراب فصل الخريف، استعدادا لقضاء فصل الشتاء في مناطق أكثر دفئا بإفريقيا.

ووصف جليك، في حديثه للأناضول، مشاهدة أسراب طيور اللقلق المهاجرة وتصويرها بأنها "ممتعة للغاية".

ويجذب مشهد أسراب اللقالق المهاجرة نظر الناس عامة وعشاق التصوير خاصة، حيث يلتقطون لها صوراً وهي تزين سماء المدينة في رحلتها من أوروربا إلى إفريقيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يرتاد المصطافون وعشاق الطبيعة شلال "دونكل" Döngel والمناطق المحيطة...
مختارات