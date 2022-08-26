في رحلة عودتها لإفريقيا.. أسراب اللقلق المهاجرة تزين سماء تكيرداغ

جذبت حركة أسراب من طيور اللقلق المهاجرة وهي تزين سماء ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، عدسات المصورين وعشاق التصوير.

وأوضح رئيس جميعة تكيرداغ للتصوير الفوتوغرافي غوفن جليك أن طيور اللقلق، التي أمضت الصيف في أوروبا، بدأت رحلة العودة إلى الجنوب مع اقتراب فصل الخريف، استعدادا لقضاء فصل الشتاء في مناطق أكثر دفئا بإفريقيا.

ووصف جليك، في حديثه للأناضول، مشاهدة أسراب طيور اللقلق المهاجرة وتصويرها بأنها "ممتعة للغاية".

ويجذب مشهد أسراب اللقالق المهاجرة نظر الناس عامة وعشاق التصوير خاصة، حيث يلتقطون لها صوراً وهي تزين سماء المدينة في رحلتها من أوروربا إلى إفريقيا.