موغلا التركية مقصد السياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة في الخلجان

بالتزامن مع موسم السياحة في تركيا تكتظ خلجان ولاية موغلا الواقعة جنوب غربي البلاد، بآلاف السياح الذين يأتون من كل حدب وصوب للاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة.

وتشهد سواحل موغلا تنظيم رحلات يومية للسياح على متن سفن مجهزة ومعدة للتجول في خلجان المنطقة.

وتوفر السفن السياحية التي تتخذ من منطقة أق قايا بقضاء أُلا مركزاً لها، للسياح فرصة مشاهدة الطبيعة الساحرة الفريدة لخلجان كانديلي ولاجيورت وغوك أوفا، وشاطئ إنجة كوم، وجزيرة سدير، وكهوف غاليبولي تحت الماء، والسباحة في الخلجان ذات اللون الفيروزي.

وخلال الرحلة يقضي السياح أوقاتا ممتعة خلال تجولهم في الخلجان التي تشكل نقطة التقاء اللونين الأخضر والأزرق، في مشهد ساحر يخطف الألباب.

من جانبه أوضح رئيس تعاونية النقل البحري في أق قايا، محمد غومش، أن الرحلات تنطلق الساعة العاشرة وتنتهي الساعة السادسة، وتوفر للسياح الفرصة لمشاهدة الطبيعة البكر.

وفي قضاء مرمريس، يولي السياح اهتماما كبيرا في خليج حصار أونو، وجزيرة جنات، ومناطق قزيل كوم، وتورونجو، وقوملوبوك، وأموس ويشيل دنيز، وكادرقا، وجيفتليك، وبوزوك قلعة وغيرها.

من جهته قال رئيس تعاونية النقل البحري في مرمريس، محمد بويراز، إن قرابة 5 آلاف من المصطافين يفضلون الرحلات اليومية في القضاء خلال أغسطس/آب الحالي.

وأوضح أن التعاونية لديها قدرة استيعابية تصل إلى 7 آلاف مسافر عبر 125 قاربًا.

وأضاف: "ننظم رحلات يومية عبر 9 خطوط من وسط مرمريس ونمنح للسياح فرصة لرؤية جمال خلجاننا".