أجواء جبل إلغاز الربيعية تجذب السياح

يشهد جبل إلغاز، أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا، أجواء ربيعية لطيفة تجذب الهاربين من الحر، لا سيما خلال شهر آب/أغسطس.

الجبل الواقع في ولاية قسطمونو شمالي البلاد، يكون مفعمًا بالحيوية ويتمتع بحرارة معتدلة خلال أغسطس.

ويبلغ ارتفاع الجبل 2587 مترا عن سطح البحر، وهو من أكثر جبال منطقة غرب البحر الأسود ارتفاعًا.

ويقصد السياح المنطقة في مختلف فصول السنة نظرًا لمناظرها الطبيعية الخلابة وأنهارها النقية.

وتغطي ثلوج ناصعة البياض جبل إلغاز على مدار نصف عام تقريبًا، وفي الصيف تغطيه ألون نباتات زاهية تتطاير فوقها الفراشات والطيور.