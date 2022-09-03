إقبال سياحي متزايد على جولات المناطيد في كبادوكيا التاريخية التركية

وصل عدد السياح المشاركين في رحلات الهواء الساخن بمنطقة كبادوكيا التركية في أغسطس/آب الماضي 88 ألفا و244، وفق بيان صادر عن المديرية العامة للطيران المدني اليوم السبت.

وجاء في البيان: "مناطيد الهواء الساخن أجرت 4 آلاف و241 رحلة في أغسطس الماضي وشارك في رحلات المناطيد 88 ألفا و244 سائحا."

واستضافت كبادوكيا مليونين و545 ألف سائح في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مسجلة رقما قياسيا في عدد زوارها، بحسب بيان عن ولاية نوشهير، فيما بدأت أفواج السياح بالإقبال المتزايد على جولات مناطيد الهواء الساخن، في المدينة منذ منتصف أيار/مايو الماضي.

وتتميز المنطقة بأحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر بها كبادوكيا هي "مداخن الجنيات" أو"موائد الشيطان"، كما تجمع كابادوكيا بين الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة من مساكن الكهوف والتكوينات الصخرية الرائعة والوديان القديمة وبالونات الهواء الساخنة التي تُزين السماء وقت شروق الشمس.

جدير بالذكر أن منطقة كبادوكيا السياحية تعد مركز التحليق بمناطيد الهواء الساخن على مستوى العالم، نظرًا لوجود أكبر عدد رحلات بالمنطاد على مدار العام.