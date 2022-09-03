مربى الفلفل الحار التركي.. قريبًا في المتاجر الإلكترونية

بدأت في ولاية شانلي أورفة التركية التحضيرات لصناعة دبس الفليفلة، الذي يطلق عليه اسم "مربى الإيسوت" والمشهور بمذاقه الحار.

ويقوم العمال ومعظمهم من النساء، بعد إحضار الفلفل الأحمر من الأسواق بالشاحنات، بتنظيف الثمار وتقطيعها، وإبقائها لبعض الوقت تحت الشمس، قبل طحنها في الماكينات المخصصة.

ثم يوضع المسحوق في أحواض تحت أشعة الشمس بضعة أيام بحسب حالة الطقس، ليصبح دبس الفليفلة أو معجون الفلفل كما يسمى أيضًا، جاهزًا للاستهلاك.

ونقلًا عن مصادر محلية، قال أحد منتجي دبس الفليفلة، عيسى إيشيكاي، إن من يتناول منتجهم الطبيعي "لا يستطيع التخلي عنه ويصبح مدمنا عليه".

وأردف: "مثلما يصنع مربى المشمش والتين والكرز، نحن في شانلي أورفة نقوم بصنع مربي الإيسوت".

مضيفاً أن "باقي المربيات طعمها حلو، لكن المربي الذي نصنعه طعمه حار، إلا أنه أحلى النكهات الحارة".

وأشار أن الأهالي يبيعون منتجاتهم داخل شانلي أورفة كما يرسلونها إلى مختلف الولايات في عموم تركيا.

بدوره أكد محمد باقير مرمر، أحد منتجي مربى الإيسوت، أنهم يصدرون المربى المشهور إلى زبائنهم في تركيا وخارجها، كما سيقومون بإطلاق خدمة بيعه عبر الإنترنت قريبًا.

ويطلق اسم مربى الـ"إيسوت" على دبس الفليفلة لأنه نوع من أنواع الفلفل الذي تشتهر به المدينة.