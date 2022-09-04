الجنة البيضاء.. باموق قلعة تستقبل 1.3 مليون سائح منذ بداية السنة

بلغ عدد الزوار الذين زاروا منطقة باموق قلعة السياحية مليوناً و285 ألفا و990 سائح في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري.

وتقع باموق قلعة في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

ووفق معطيات حصلت عليها الأناضول من مديرية الثقافة والسياحة بولاية دنيزلي، سجلت المنطقة زيادة في عدد الزائرين بنسبة 64 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وزار باموق قلعة في أغسطس/ آب الماضي 351 ألفا و706 سياح محليون وأجانب.

باموق قلعة من أشهر المواقع السياحية في تركيا، وهي مدرجة ضمن قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتشتهر المنطقة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية، ويستمتع السياح بجمال طبيعتها ومشاهدة مدنها الأثرية.

والمواقع الأثرية في باموق قلعة من أكثر الأماكن الأثرية استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".