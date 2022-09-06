بودروم تستقبل 5 آلاف سائح على متن سفينتين

وصلت سفينتان سياحيتان، على متنهما 5 آلاف و316 سائحاً من الولايات المتحدة وألمانيا، الثلاثاء، إلى مدينة بودروم في ولاية موغلا الساحلية جنوب غربي تركيا.

ووصلت بداية سفينة "أويسا البحار" ترفع علم الباهاما ويبلغ طولها 347 مترًا إلى بودروم قادمة من ميناء ليماسول في جزيرة قبرص، وعلى متنها 3 آلاف و620 سائحاً أمريكياً و1651 من طاقمها.

فيما وصلت السفينة الثانية "مين شيف هرز"، التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 262 متراً، إلى بودروم قادمة من إسطنبول وعلى متنها 1696 سائحاً معظمهم ألمان إضافة إلى 720 من طاقمها.

ومن المقرر أن تتوجه "أوديسا البحار" إلى منطقة كوش أداسي، فيما تغادر "مين شيف هرز" إلى جزيرة رودوس اليونانية مساء اليوم.