طرابزون سحر الريف التركي

هناك في الشمال التّركي على ساحل البحر الأسود قطعة هاربة من الخيال والسحر الذي لا حدود له، واسمها طرابزون..

وتعد طرابزون من أكثر الأماكن في تركيا جمالا، وتجمع المدينة بين سحر المناظر الطّبيعيّة وبين آثار الحضارات القديمة من رومانيّة وبيزنطيّة وعثمانيّة فتكون بذلك مكاناً سياحيّاً.

وتتمتع المدينة الساحرة بمناخ معتدل صيفا يجعلها مقصدا سياحيّا مهمّا، وتنخفض درجة الحرارة شتاءً بشكل كبير، ولكن الثلوج التي تكسوها تجعلها رغبة لكل محبي الشّتاء والندف البيضاء.

وتبعد طرابزون عن إسطنبول حوالي 1069 وتضم مطارا لسهولة الانتقال والوصول إليها، وتعود تسميتها إلى مقولتين الأولى هي كلمة "ترايزيوس" الأناضولية ومعناها أربع زوايا وهي زوايا القلعة الموجودة فيها، والثانية تنسبها إلى اسم بطل من أبطال الخرافات والأساطير اليونانية.

** سحر المدينة وجمالها

وتعتبر طرابزون على وجه الخصوص، لؤلؤة من السحر والجمال في تركيا، تجعل من قضاء الوقت فيها شيء محتم التكرار.

وأول من عمّر هذه المدينة هم تجار ملاطيّة في القرن الثامن قبل الميلاد وظلت لسنوات عديدة تعتبر بلدة يونانية.

وبالعودة لتاريخ المدينة، فقد عاصرت العديد من الحضارات أهمها الرومانية والبيزنطية، وفي العصر العثماني فتحها السلطان محمد الفاتح، وزارها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك قرابة الثلاث مرات، وذلك يدل على أن المدينة قد حظيت بتاريخ عريق.

** السياحة والسياح

وتحتوي المدينة على عدد كبير من الأماكن التي تجذب السياح من كل بقاء العالم و خصوصا العرب منهم، حيث يعود تاريخ بعض أماكنها إلى زمن بعض الإمبراطوريات القديمة، ناهيك عن موقعها الجغرافي المميز بين الجبال والتلال الذي يضفي عليها طبيعة خلابة خضراء.





** الاقتصاد والأعمال

ويعد القطاع البحري الركيزة الأولى لاقتصاد المدينة، حيث تحتوي على أهم ميناء يطل على البحر الأسود والمعروف باسم المدينة وضع البريطانيون أساساته زمن تواجدهم بالمنطقة قبل استقلال البلاد.

ويعتمد سكان المدينة على الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك.

ومن أهم المنتجات الزراعية، الشاي والبطاطس والذرة والتبغ والقمح والفاصولياء.

كما تعتمد على العديد من القطاعات الأخرى كقطاع الملابس والمصنوعة من الكتان والقماش والقطن والحرير والصوف وصناعة التبغ، إلى جانب إنتاج النحاس والفضة والزنك والحديد والمنغنيز.