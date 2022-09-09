60 مليون مسافر استخدموا مطاري إسطنبول في 8 أشهر

بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطاري إسطنبول في تنقلاتهم في الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 60 مليون مسافر.

وبحسب المعلومات المتوافرة من مؤسسة تشغيل المطارات الحكومية، عدد المسافرين في المطارين ازداد بشكل مستمر منذ مطلع العام.

ووفقا للمعطيات، بلغ عدد القادمين والمغادرين عبر مطار إسطنبول الجديد، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري،41 مليونًا و143 ألفًا و862، بزيادة 68% في الرحلات الداخلية (10 ملايين و657 ألف و810)، وما يقارب 109% في الرحلات الدولية (30 مليون و486 ألف و52).

وذكرت المعطيات أن عدد المسافرين عبر مطار صبيحة غوكتشن، بلغ 19 مليونًا و711 ألفًا و956، بينهم 9 ملايين و672 ألفًا و326 سافروا عبر الخطوط الدولية.

وتضم مدينة إسطنبول ثلاث مطارات دولية هي مطار إسطنبول وهو من أكبر المطارات في العالم وصبيحة غوكتشن وأتاتورك.