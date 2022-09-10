قريباً في أنطاليا.. سائقو سيارات الأجرة بلغات متعددة

أعلنت مدينة أنطاليا عاصمة السياحة في تركيا، تقديم دورات لتعليم لغات أجنبية لما يقرب من 5 آلاف سائق سيارة أجرة ، في إطار مساعيها لدعم القطاع السياحي.

وبدأت ولاية أنطاليا بتنظيم دورات لتعليم مجموعة من اللغات الأجنبية منها الإنجليزية والألمانية والروسية لسائقي سيارات الأجرة العاملين في المناطق ذات النشاط السياحي المرتفع، وذلك بالتعاون مع غرفة أنطاليا لسائقي التاكسي.



دورات لسائقي المناطق السياحية

ولفت والي أنطاليا أرسين يازجي، أن أنطاليا ساهمت بإمكاناتها السياحية، الترويج لتركيا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح يازجي لمصادر إخبارية، أن "زيادة عدد السياح الذين زاروا الولاية خلال الأشهر الماضية تعكس واقع الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة".

وأضاف أن "السياح الأجانب في أنطاليا يتقدّمون بشكاوى بين الحين والآخر حول الصعوبات التي يواجهونها في التواصل مع سائقي سيارات الأجرة".

وقال "للتخفيف من أثر مشاكل التواصل، سوف نعمل على تنظيم دورات لتعليم لغات أجنبية والتدريب على التواصل باللغة الإنكليزية، لمجموعة من سائقي سيارات الأجرة".

وأضاف "أن شريحة السائقين المذكورين هم العاملون في "المناطق ذات الكثافة السياحية، وفي مقدمتها مركز مدينة أنطاليا، وأقضية كمر، وسريك، وماناوغات، وألانيا".

وتابع: "وضعنا بالتعاون مع مديرية التربية وغرفة سائقين التاكسي، خطة لتنظيم دورات لتعليم اللغة الإنكليزية بشكل أساسي وذلك خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين، وهي الفترة التي ينخفض فيها عدد السياح الأجانب في أنطاليا".

وأشار يازجي إلى أنه التقى رئيس غرفة الحرفيين في أنطاليا، آدليهان دره، ورئيس غرفة سائقي السيارات في الولاية، محمد علي ألقان، لوضع خطة للمنهاج الدراسي المعتمد في دورات تعليم اللغة".

تقليل شكاوى السياح

بدوره، قال ألقان، إن "سائقي سيارات الأجرة يريدون بالفعل تعلم إحدى اللغات الأجنبية التي تساعدهم في التواصل مع الضيوف والزوار الأجانب القادمين إلى الولاية".

وأكد أن "النشاط السياحي في أنطاليا يتزايد كل عام، ومشروع توفير دورات لتعليم لغات أجنبية سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل، من أجل التقليل من مشاكل التواصل بين السياح وسائقي سيارات الأجرة".



واستضافت أنطاليا أكثر من 9 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما وصلت معدلات الإشغال في الفنادق ذات الخمس نجوم إلى 90 بالمئة.