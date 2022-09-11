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طيور الفلامينغو في بحيرة "أرين" شرقي تركيا تجذب عشاق التصوير

وكالة الأناضول للأنباء
بتليس
نشر في 11.09.2022 14:03
آخر تحديث في 11.09.2022 14:04
بحيرة أرين في ولاية بتليس شرقي تركيا من أهم المواقع التي تحط فيها الطيور المهاجرة من شمال إفريقيا وحتى إيران الأناضول بحيرة "أرين" في ولاية بتليس شرقي تركيا من أهم المواقع التي تحط فيها الطيور المهاجرة من شمال إفريقيا وحتى إيران (الأناضول)

تضفي طيور الفلامينغو المهاجرة رونقاً وجمالاً فريداً على مياه بحيرة "أرين" الطبيعية الواقعة في ولاية بتليس شرقي تركيا، ما يجذب عشاق الطبيعة والتصوير.

وتقع البحيرة في قضاء "عادل جواز" التابع لولاية بتليس، وهو من أهم المواقع التي تحط فيها الطيور المهاجرة من شمال إفريقيا وحتى إيران.

ويتوافد عدد كبير من عشاق الطبيعة والتصوير إلى البحيرة لمشاهدة الفلامينغو والطيور المهاجرة الأخرى التي تحط هناك.

وتواصل طيور الفلامينغو البقاء في بحيرة "أرين" لغاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وتهاجر بعد بدء انخفاض درجات الحرارة.

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