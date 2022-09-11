قونية التركية تحيي مدينة أثرية تعود إلى العهد البيزنطي

أعلنت مديرية المتاحف في ولاية قونية وسط تركيا، اتخاذ إجراءات حكومية لإحياء مدينة أثرية تحت الأرض، اكتشفت بالصدفة، من أجل استقطاب الزوار.

واكتشفت مديرية المتاحف في قونيا، مدينة أثرية تعود للعهد البيزنطي المبكر، أثناء أعمال بنية تحتية في قضاء صاراي أونو في الولاية.

وتتواصل عمليات التنقيب و التأهيل في المنطقة منذ 5 أشهر.

وبحسب الدراسات الأولية لفريق التنقيب، فيعتقد أن المدينة الأثرية تمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع.

وتحتوي المدينة على غرف تصل مساحتها 20 مترا مربعا، موصولة ببعضها بأنفاق مختلفة الحجم والطول ومنافذ للتهوية وممرات ومستودعات وأماكن لوضع مصابيح للإنارة وآبار مياه.

ووفقاً لرئيس فريق التنقيب في الموقع حسن أوغوز، فإنهم توصلوا إلى مؤشرات تفيد بأن السكان المحليين المسيحيين استخدموا المدينة في القرن الثامن، للاحتماء من الغارات.

وأشار أوغوز أن الفريق يعمل على تحديد تاريخ الموقع بشكل دقيق.

مؤكدا على عدم وجود مدينة تحت الأرض مشابهة في قونية أو محيطها، وأضاف "ربما اكتشفنا إحدى أكبر المدن تحت الأرض وسط الأناضول".