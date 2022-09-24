أطلال مدينة أوغوستا الأثرية التركية الغارقة تخرج من تحت الماء

رصدت عدسة الأناضول أطلال مدينة "أوغوستا" الأثرية الغارقة في بحيرة سد سيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا، عبر كاميرا تعمل تحت الماء.

واكتشفت المدينة الأثرية في خمسينيات القرن الماضي أثناء تشييد السد، ثم غمرتها مياه البحيرة عام 1955.

وبانحسار منسوب المياه بين الفينة والأخرى تظهر بعض أجزاء المدينة الأثرية، التي يعتقد أنها بنيت في عهد الامبراطور الروماني تيبريوس.

المدرس بقسم الآثار في جامعة "كوركوت أتا" في ولاية عثمانية، الدكتور فاتح أرهان قال إن المدينة الأثرية تضم بقايا مسرح وحمامات وشارع رئيسي ذو أعمدة وغيرها من المرافق التي ينبغي توفرها في المدن القديمة.

وأوضح أنه بالرغم من إجراء بعض أعمال التنقيب في الموقع، في الخمسينيات، فإن المدينة الأثرية لم يتم استكشافها بشكل كامل.

وأشار أن الأطلال المكتشفة مثل بقايا المسرح والحمامات والمنازل الفارهة والمقابر تدل على أن أوغوستا كانت مدينة كبيرة ومزدهرة، مشيرا إلى أنها تملك خصائص الثقافة اليونانية وثقافة الأناضول.