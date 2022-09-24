تركيا.. ارتفاع عدد السياح الأجانب إلى 29 مليونا في 8 أشهر

كشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بلغ 29 مليونا في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يشكل نسبة الضعف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واستمر قطاع السياحة بالانتعاش والتعافي من الركود الناتج عن جائحة فيروس كورونا، ووصل ذروة ازدهاره في شهرأغسطس/ آب.

وتصدر الوافدون من أوروبا قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، وجاء الألمان في المرتبة الأولى ثم البريطانيون وتلاهم الوافدين الروس.

وأظهرت البيانات رسمية أن عدد الوافدين في أغسطس/آب وحده قفز بنسبة 58.3% عن العام السابق إلى 6.3 مليون. مقارنة مع 3.98 مليون زائر أجنبي في أغسطس 2021 و1.81 مليون في نفس الشهر من عام 2020.

ووصل حوالي 29.3 مليون سائح إلى تركيا في الفترة يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 108.5%عن العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة.

وبلغ عدد السائحين في الأشهر الثمانية الأولى 14.1 مليون عام 2021، و7.2 مليون في عام 2020، و31 مليون في عام 2019.

وتصدر مواطنو روسيا في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري قائمة السياح الأكثر توافدا إلى تركيا، وكذلك السياح من أوروبا، وارتفع عدد الزوار الألمان والبريطانيين بشكل كبير هذا العام.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، استقبلت مدينة اسطنبول التي تعد أكبر مقصد سياحي في تركيا، وحدها 10.2 مليون زائر أجنبي حتى شهر أغسطس/آب.

وذكرت الأرقام الواردة أن 8.6 مليون سائحا الذين قدموا إلى تركيا توجهوا نحو ولاية أنطاليا، في حين استقبلت مدينة أدرنة التركية على الحدود مع بلغاريا واليونان 3.1 مليون سائح..

وبلغ عدد السياح الألمان الذين توافدوا إلى تركيا 3.85 مليون سائح، بنسبة 13% من إجمالي الزوار في الأشهر الثمانية الأولى، وارتفع عدد الوافدين بنسبة 105.73% عن العام الماضي.

تبعهم البريطانيون بـ 2.36 مليون، بزيادة هائلة بلغت 2.120% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقًا للبيانات.

ووصل حوالي 1.7 مليون زائر بلغاري و1.5 مليون إيراني إلى تركيا في الأشهر الثمانية الأولى.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في أغسطس/آب أيضا بـ 858.265 وافدًا تليها روسيا بـ 806.505 ثم المملكة المتحدة بـ 550.156.

وبلغت نسبة الإيرادات التي حققتها وزارة الثقافة والسياحة من السياح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 25 مليار دولار، لكنها ظلت أقل بكثير من المستوى المسجل في عام 2019.

ونجحت تركيا في تبوؤ مكانة الصدارة بين الدول المفضلة لقضاء بفضل امتلاكها أفضل الوجهات السياحية وأماكن الاصطياف.