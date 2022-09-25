سفينة فندقية تقل مئات السياح ترسو في بودروم

رست سفينة فندقية، تقل 1743 من المسافرين والسياح، السبت، في منتجع بودروم السياحي بولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا.

وقال مراسل الأناضول إن السفينة "Mein Schiff Herz" البالغ طولها 262 متراً، رست في رصيف بودروم المخصص للسفن السياحية، موضحاً أن السفينة ترفع علم مالطا وتقل على متنها 1743 مسافراً وطاقماً يضم 735 فرداً.

وبعد استكمال الإجراءات الجمركية، أجرى ركاب السفينة جولة في الأماكن السياحية المشهورة في بودروم.

وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وصلت مدينة بودروم، التي تعد من أكثر مدن تركيا جذباً للسياح، سفينتان سياحيتان على متنهما 5 آلاف و316 سائحاً، فيما استقبلت المدينة أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي، 832 سائحاً قدموا إليها على متن سفينتين، وأغلبهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.