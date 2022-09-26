أماكن ساحرة للاستمتاع في فصل الخريف التركي

السياحة في فصل الخريف في تركيا لا تقل جمالا ومتعة عنها في بقية الفصول، ويعود السّبب إلى تنوع المناخ والأماكن الطبيعية فيها.

إليكم بعض الأماكن الساحرة التي يمكنكم زيارتها خلال فصل الخريف التركي

أبانت

أبانت وبحيرتها الفاتنة، أحد الأماكن التي تستحق الزيارة في الخريف، تبهر أبانت زوارها بجمالها الآسر في كل موسم.

تقع أبانت على بعد 35 كيلومترا (21 ميلاً) جنوب غرب بولو، وتتميز بمناظرها الفريدة والبحيرة الكبيرة والهواء الجبلي.

تشتهر أيضا بقربها من اسطنبول وأنقرة، وهي واحدة من أكثر الأماكن المفضلة لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن المدينة في عطلة نهاية الأسبوع.

كما يمكن لزوارها ركوب الخيول والدراجات وسط الأمواج الذهبية من أوراق الأشجار الصفراء المتناثرة في كل مكان.

كابادوكيا



تعد مدينة كابادوكيا من افضل اماكن السياحة في تركيا في فصل الخريف، بنسيجها التاريخي وثرائها الثقافي ومناظرها الخلابة، بما فيها المداخن الخيالية والمنازل الحجرية التاريخية.

كما لا غنى عن جولات المنطاد وركوب الخيل وطقوس ركوب الدراجة النارية عند غروب الشمس.

ويمكن لزوراها التمتع بتلك اللوحة التي رسمتها الرياح والأمطار عبر ملايين السنين، من خلال حتّ طبقات الصخور البركانية التي يزيد عمرها عن 60 مليون سنة، وتبعها الترصيع بالأحجار لتظهر كلوحة ساحرة في جبال أرجيس وغولوداغ وبسكورتوغو، هناك حيث تأخذ الإطلالات الساحرة بالألباب، مشرفة على مدينة كابادوكيا بكل ما فيها من جمال وسحر.

صفران بولو- قارابوك

منطقة أخرى لتسحر زوراها في الخريف بجوها الغامض هي منطقة صفران بولو في قارابوك.

صفران بولو المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، هي واحدة من الطرق التي تستحق الاستكشاف بقصورها التاريخية وشوارعها وجمالها الطبيعي.

وتشتهر المدينة العثمانية النموذجية بنباتاتها الطبيعية، والهندسة المعمارية الرائعة في الشوارع التي لعبت دورا رئيسيا في السابق في تجارة القوافل على مدى عدة قرون.

وتشتهر بأنها واحدة من أفضل المدن التاريخية المحفوظة في العالم بمنازلها العثمانية والتي كانت ومازالت السبب وراء صعود المدينة إلى الشهرة.

أوزنغول

تعد أوزنغول واحدة من أهم الوجهات السياحية في منطقة كايكارا في طرابزون.

يمكن للزائرين الاستمتاع بأجواء لطيفة ونسمات منعشة في جولة سير وسط الجبال لرؤية طبيعة المكان الساحرة.

وتشتهر بجمالها وبروعة حقولها ومناظر الضباب فيها، فلا أجمل من قضاء يومين أو أكثر في أحد الفنادق الخشبية في المكان المبنية يدويا من أخشاب الغابات المحيطة بهما.

أديامان

إذا كنت ترغب في رؤية كل ألوان الخريف في لوحة واحدة، يمكنك زيارة أديامان، مدينة ما بين النهرين والتي استضافت العديد من الحضارات.

ويوجد في أديامان جبل نمرود الشهير والمدرج في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، فإذا كنت ترغب في مشاهدة شروق الشمس وغروبها في الخريف، فإن جبل نمرود في انتظارك.