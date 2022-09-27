أنطاليا التركية تستقبل أكثر من 10 ملايين سائح في 9 أشهر

استقبلت ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط 10 ملايين و788 ألف و467 سائح منذ بداية العام 2022.

وفي حديث للصحفيين الثلاثاء، أكد والي أنطاليا التركية أرسين يازجي، أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة كون الولاية توفر ثلث عائدات السياحة لتركيا.

وقال يازجي إن السياح الروس والأوكرانيين والكازاخستانيين والإيرانيين في مقدمة السياح والمقيمين الأجانب بولاية أنطاليا.

وأظهرت بيانات أن المعدل اليومي للسياح الروس الواصلين لأنطاليا ما بين 16 - 19 ألف.

وأشار أن 3 آلاف و800 سوري حاصلون على إقامة عمل في ولاية أنطاليا، إلى جانب الطلاب.

وتعتبر أنطاليا من بين أهم الوجهات السياحية المهمة في العالم، لما تتمتع به من شواطئ رملية ساحرة، بجانب ما تتمتع بعد من معالم تاريخية وثقافية.