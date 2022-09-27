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رصد حمم بركانية قديمة لجبل نمرود شرق تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
بتليس
نشر في 27.09.2022 15:28
آخر تحديث في 27.09.2022 15:30
حمم قديمة لانفجارات بركانية تعود لمئات السنين في بتليس شرق تركيا حمم قديمة لانفجارات بركانية تعود لمئات السنين في بتليس شرق تركيا

رصدت عدسة وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، حمما بركانية قديمة لجبل نمرود في الحديقة الجيولوجية بولاية بتليس شرق تركيا.

وتظهر الصور بقايا حمم قديمة لانفجارات بركانية تعود لمئات السنين في الحديقة المقرر إدراجها ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وتعتبر بحيرة نمرود البركانية ثاني أكبر بحيرة بركانية في العالم، وتقع على ارتفاع ألفين و800 كيلو متر عن سطح البحر.

ويعد جبل نمرود أحد الجبال البركانية المهمة في تركيا، وسبق أن شهد أشد ثوران بركاني على الإطلاق في العام 1441.

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