مستثمرون عراقيون في قطاع السياحة يزورون "هكاري" التركية

أجرى وفد مكون من 23 مستثمرا عراقيا في مجال السياحة، الأحد، زيارة عمل إلى ولاية وان ثم هكاري، جنوب شرقي تركيا.

وفي تصريحات له أثناء الزيارة، قال أبو بكر زيراك، نائب رئيس إحدى الجمعيات السياحية في ولاية وان التركية، والمرافق للوفد العراقي، إن الوفد زار أولاً ولاية وان (جنوب شرق) ثم جاء إلى هكاري.

وأضاف أن هدف الزيارة هذه هو الوقوف على التجهيزات والخدمات لجذب المزيد من السياح إلى "هكاري."

وأوضح أن الوفد السياحي العراقي مكون من 23 مستثمرا في مجال السياحة.

وأشار إلى مشاركة قرابة 18 شخصية تركية في جولة الوفد العراقي بولاية هكاري، بينهم ممثلو وكالات سياحية ومسؤولون في مؤسسات حكومية.