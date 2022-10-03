"عاصمة السياحة" التركية تستقبل أكثر من 11 مليون سائح أجنبي في الأشهر الـ9 الماضية

زار ولاية أنطاليا "عاصمة السياحة" في تركيا أكثر من 11 مليون سائح أجنبي في الأشهر الـ9 الماضية، ممن حطوا فيها جوًا حصرًا.

وازداد عدد السياح القادمين عبر الخطوط الجوية للمدينة 57 في المئة بين 1 يناير/ كانون الثاني و30 سبتمبر/ أيلول 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا أن عدد السياح بلغ 11 مليونًا و27 ألفًا و94 في الفترة المذكورة.

وحل الروس في المركز الأول بين السياح الأجانب الأكثر قدومًا إلى أنطاليا بمليونين و339 ألفًا و536، تلاهم الألمان بمليونين و195 ألفًا و860 سائحا.

جاء بعدهم البريطانيون في المركز الثالث بـ952 ألفًا و246 سائحا، تبعهم مواطنو بولندا وهولندا وكازاخستان ورومانيا وإسرائيل والتشيك والدنمارك.