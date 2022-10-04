أكثر من 3 ملايين زائر استقبلتهم كبادوكيا التركية في 9 أشهر

ارتفع عدد زوار منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة بولاية نوشهير وسط تركيا بنسبة 98 %، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

واستقبلت منطقة كبادوكيا، في الفترة المذكورة، 3 ملايين و116 ألفاً و993 زائراً، بحسب وكالة الأناضول.

وفي السياق، استقبلت المتاحف والمناطق الأثرية في المنطقة، مليوناً و571 ألفاً و545 زائراً، خلال الفترة ذاتها.

وقال يوكو سايماز مسؤول إحدى الوكالات السياحية في كبادوكيا: إن الإقبال المحلي والأجنبي على المنطقة، زاد بشكل ملحوظ في فترة ما بعد وباء كورونا.

وأضاف، لوكالة الأناضول، أن المنطقة تستقبل زواراً من مختلف دول العالم، وبالأخص من الولايات المتحدة والهند.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة هي "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، تكونت طبيعيا نتيجة لتأثير الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تزخر بها المنطقة.

إضافة إلى جولات المنطاد، فكبادوكيا هي مركز التحليق بمناطيد الهواء الساخن على مستوى العالم، نظراً لوجود أكبر عدد رحلات بالمنطاد على مدى العام.