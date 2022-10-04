جزيرة كيكوفا الغامضة.. مزيج بين التاريخ والسياحة

تعد جزيرة كيكوفا من أفضل الوجهات السياحية في تركيا لاعتبارها موطنا لأطلال مدينة بيزنطية قديمة تحمل بين طياتها عوالم غامضة ووجهة ناشئة يحبها المغامرون.

وتقع الجزيرة بمنطقة ديمرا غرب مدينة أنطاليا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتوجد قبالتها المدينة البيزنطية التاريخية الغارقة والتي تعرضت في القرن الثاني الميلادي لزلزال أدى إلى تدميرها بشكل كامل وغاصت جزئيا تحت الماء وهي محط أنظار محبي الغموض والتاريخ.

وتتميز جزيرة كيكوفا والتي يمكن السفر إليها فقط عبر القوارب من منطقة كاس التركية، بجمال الطبيعة الأخاذ والخلجان الفريدة والمياه الزرقاء الصافية، مما جعلها وجهة مفضلة للسياح من داخل وخارج تركيا في الآونة الأخيرة.

لسنوات عدة قامت الحكومة التركية بحظر السباحة والتجديف في المنطقة ولكن تم رفع الحظر على تلك النشاطات وما يشابهها مما أتاح للزائرين تجربة الجولات الممتعة في القوارب ومشاهدة أطلال المدينة البيزنطية التاريخية الغارقة بالإضافة إلى البقاء على متن القارب بدلاً من الإقامة في فندق لو أرادوا ذلك، حيث يمكن للمسافرين إليها زيارة أكثر من منطقة في جولة واحدة اشهرها هي جولة جزيرة كيكوفا.

ويوجد على امتداد الجزيرة إحدى أكثر الشواطئ جمالا في المنطقة والتي يمكن زيارتها أثناء الجولة المخصصة لزوار الجزيرة ومنها:

-المدينة الغارقة (سانكين سيتي)

لا يمكن الحديث عن كيكوفا دون البدء بـ "سانكين سيتي" وهي المحطة الأولى في الجولة المتاحة لزوار الجزيرة وتعود أثار المدينة لزمن الحضارة الليسية وتقع قبالة ساحل جزيرة كيكوفا، ونتيجة لزلازل عظيم، دمرت المدينة بشكل شبه كامل في القرن الثاني الميلادي وغمرت المياه الكثير من أجزائها.

ولا يمكن زيارة آثار المدينة القديمة إلا من مسافة بعيدة ولكن بإمكان الزائرين مشاهدتها آثارها بشكل واضح نظرا لطبيعة المياه الصافية.

وسيتمكن الزائر من مشاهدة بعض الآثار المميزة للمدينة والمقابر الملكية والمراكب القديمة وبقايا الغرف المغمورة وأنقاض لكنيسة بيزنطية.

-خليج توروسان

لمن يبحث عن الفردوس المفقود، وهي المحطة الثانية لجولة القوارب في الجزيرة، ويجذب المكان الكثير من الاهتمام لأنه المكان الوحيد في المنطقة الذي يوفر لزائريهأنشطة الغطس والسباحةوالتجول على الأقدام ومشاهدة آثار المدينة الغارقة والكنيسة البيزنطية بوضوح.

- خليج الحميدية

خليج الحميدية والذي اكتسب اسمه من سفينة تابعة للبحرية العثمانية بعد إخفاءها لمدة يومين بقربه خلال حروب البلقان أنذاك.

ويوجد في الخليج صخرة كبيرة رسم عليها العلم التركي من قبل جنود البحرية العثمانية وتعتبر الصخرة أحد المعالم التاريخيةالمميزة في الخليج.

ويتيح الخليج للزائرين فرصة السباحة في أعماق التاريخ ولمحبي الطبيعة فرصة ذهبية لالتقاط الصور النادرة للصخرة.

-خليج جوكايا

المحطة الرابعة والتي تتوقف عنده القوارب لتناول الطعام والاستراحة وتفضل القوارب عادةً البقاء في الخليج طوال الليل.

ويعتبر خليج جوكايا أكبر خلجان جزيرة كيكوفا والقريب جدا من أطلال المدينة البيزنطية الغارقة.

ويضم الخليج المحلات التجارية بالإضافة إلى عدد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة والمخابر وسوبرماركت يشمل كل ما يحتاجه المسافر.

ويحتوي خليج جوكايا على مياه نقية ونظيفة مما يجعله مكان مميز للسباحة أثناء النهار وقضاء وقتا هادئا في الليل.

- مدينة سمينا الغارقة

هل سمعت من قبل عن أسطورة أتلانتس؟ مدينة غرقت وضاعت في أعماق البحر. قد لا تتمكن من العثور عليها، ولكن هناك نسخة تركية من هذه المدينة الغارقة التي يمكن الوصول إليها بسهولة بالقارب من Kaş و Demre و Üçağız.

غرقت بلدة سمينا الساحلية القديمة، والتي تسمى Kaleköy في الوقت الحاضر بسبب زلزال قوي وغطت الماء فقط الأجزاء السفلية من المدينة، وبالتالي ، شكلت بقايا المدينة الجزيرة الحالية والتي يمكن زيارتها بالكامل خلال مدة أقصاها 5 أيام.

ولا تزال العديد من الآثار والهياكل القديمة مرئية من فوق سطح البحر بفضل المياه الصافية للبحر الأبيض المتوسط في تلك المنطقة، ويمكن للسائحين أيضا زيارة القلعة المتبقية من آثارها والعديد من الأزقة الساحرة المحيطة بجدرانها الحجرية.