قطاع السياحة التركي يظهر إمكانيات كبيرة في أمريكا اللاتينية

أوضح شفيق وورال ألطاي سفير تركيا في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين أن قطاع السياحة التركي يتمتع بإمكانات كبيرة في أمريكا اللاتينية.

وتحدث السفير الأحد على هامش أكبر معرض سياحي في أمريكا اللاتينية، وهو معرض السياحة الدولي "FIT" الذي انطلق في دورته الـ 26 في الأرجنتين مستضيفاً عشاق السياحة والعاملين بها.

وجمع المعرض الذي أقيم في العاصمة بوينس آيرس بمشاركة الخطوط الجوية التركية وشركات تركية أخرى، مسافرين وشركات سياحة من الأرجنتين ومن أكثر من 40 دولة.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح المعرض العديد من الممثلين الدبلوماسيين ووزير السياحة والرياضة الأرجنتيني ماتياس لامنس.

وقال ألطاي خلال زيارته لمنصة الخطوط الجوية التركية إنهم يسعون لزيادة عدد الشركات التركية المشاركة في المعرض في السنوات القادمة.

وفي إشارة إلى وجود بعض الصعوبات في السفر خارج الأرجنتين، قال ألطاي: "نعتقد أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات في الوقت المناسب. ولكن بالرغم من وجودها، فإن عدد الأرجنتينيين الذين زاروا تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 بلغ 25.000 سائح تقريباً، وهذا الرقم سيصل إلى 35 ألفاً بنهاية العام. مضيفاً أن العدد كان نحو 70 ألفاً قبل تفشي الوباء.

وقال ألطاي إن المشاكل الاقتصادية في الأرجنتين أثرت على قدرة الناس على السفر للخارج، إضافةً إلى تنفيذ الحكومة الأرجنتينية سياسات تحفيزية لإنعاش السياحة الداخلية.

وأوضح أن الأرجنتين لديها إمكانات جادة وأن هناك إعفاء متبادل من التأشيرة بين البلدين الأمر الذي من شأنه أن يجعل عدد السياح الأتراك القادمين إلى الأرجنتين في تصاعد.

من جانبه صرح ميتي بابيلا مدير وكالة لاتيتيود للسياحة، بأنهم شاركوا في المعرض لأول مرة كوكالة وقال: " جئنا لأننا نعرف اهتمام الجمهور، وخاصة أن المسلسلات التلفزيونية التركية كان لها تأثير كبير على الأمريكتين، وبسبب ذلك أصبحنا نعمل مع أمريكا الجنوبية والأرجنتين وتشيلي بعدما اعتدنا العمل في الغالب مع مناطق أمريكا الوسطى والشمالية".

وأضاف: "افتتحنا منصة عرض لأول مرة للعمل مع دول مثل أوروغواي".

وحول توقعاتهم من المعرض قال بابيلا: "نحن نريد أن نظهر ما نقوم به في تركيا لذلك فإن تقديم تركيا ووكالتنا يأتي أولاً، وبعد ذلك عدد الأشخاص الذين نسعى لجذبهم".

وفيما يتعلق بعدد السياح القادمين إلى البلاد من دول أمريكا اللاتينية، قال بابيلا إن هذا العام كان جيداً جداً من حيث الأرقام،

لافتاً النظر إلى أن سوق أمريكا الجنوبية هو سوق ضخم بالنسبة لتركيا.

بدورها ذكرت روزا سوزا مديرة شركة LiteTur السياحية ومواطنة برازيلية وتحمل الجنسية التركية، أنها شاركت في المعرض لأول مرة وأن توقعاتها من المعرض كانت إيجابية.

وفي إشارة إلى أن المسلسلات التركية تساهم بدور كبير في السياحة، قال سوزا إنه بفضل الأسعار المعقولة والرحلات المباشرة من المنطقة إلى تركيا، نتوقع عدداً هائلاً من السياح من أمريكا اللاتينية إلى تركيا من الآن فصاعداً.

هذا وتشارك في المعرض الذي يبرز كأكبر حدثٍ سياحي في أمريكا اللاتينية، شركات نشطة في قطاع السياحة من العديد من البلدان من المكسيك إلى اليابان.