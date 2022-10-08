"قره كول" التركية.. جوهرة البحر الأسود

تغفو بحيرة "قره كول" في ولاية آرتوين شمال شرقي تركيا داخل غابات منطقة البحر الأسود، وتأسر ألباب الزوار بتدرجات ألوان الطبيعة الثرية الساحرة، لاسيما في فصل الخريف، حتى باتت تُعرف بـ"الجنة المخفية".

وتعتبر منطقة "قره كول" السياحية، المشهورة بجمالها الطبيعي ومقصدا للسياح وعشاق الهدوء.

وهي وجهة رئيسية لا غنى عنها لعشاق التصوير الفوتوغرافي ومحبي الطبيعة، لما تمتاز به من طبيعة فريدة ومحيط ثري، يحتوي على وديان وغابات تمتاز بغطاء نباتي غني.

وتكتسي الأشجار باللون الأخضر في الصيف والربيع، والأصفر والبرتقالي والأحمر في الخريف، وتنعكس هذه الألوان على البحيرة، ما يوفر مناظر رائعة يتوق لرؤيتها كل محب للتصوير.

تقع منطقة "قره كول" على بعد 25 كيلومترا من وسط قضاء "شاوشت" الذي يعرف باسم "مدينة الهدوء"، حيث تحتوي المنطقة على بحيرة شكلها يشبه القلب، ما يجذب انتباه السياح الراغبين في قضاء بعض الوقت مع الطبيعة بعيدا عن صخب وضوضاء المدينة.

بحيرة "قره كول" التي تعد وجهة رئيسية للراغبين في قضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة، ووجهات ممتعة لرحلات السفاري، فضلا عن أنها مناسبة لتنظيم مختلف النشاطات على مدار العام.

تجذب البحيرة اهتمام الزوار المحليين والأجانب بطبيعتها البكر، وغاباتها القديمة، وما تحتويه من مسارات جيدة للمشي، ومناطق مميّزة للتخييم.

إضافة إلى ما سبق، تتمتع المدينة بغطاء نباتي وحيواني غني، ما يجعلها مقصدًا لما يقرب من 30 ألف زائر فقط خلال فصل الصيف.

** دعوات لزيارة قره كول الساحرة

وقالت فطوش يورت، التي جاءت من العاصمة التركية أنقرة لإجراء جولة في المنطقة، إن زيارتها الحالية هي الأولى، معربة عن اندهاشها من جمال الطبيعة في "قره كول".

وأضافت أنها أعجبت بالأطباق المحلية لمنطقة "قره كول" وقضاء "شاوشت" بقدر ما أعجبت بالجمال الطبيعي الذي حباه الله للمنطقة.

وأردفت: "أنا لست شخصا معتادا على تناول الطعام خارج المنزل، ولكن كل شيء أكلته هنا كان جيدا جدا (..) الطبيعة من حولي كانت رائعة أيضا، والأسماك جميلة".

ونصحت "جميع من لديهم الفرصة بزيارة المنطقة والاستمتاع بأجواء الهدوء وخضرة الطبيعة وتذوق الأطباق التقليدية الرائعة".

فيما قالت الزائرة زينب كيهان، إنها تحب منطقة شرق البحر الأسود كثيرا، حيث أجرت عدّة زيارات إلى مناطق مختلفة في البحر الأسود.

وأكدت أن زيارتها إلى قضاء "شاوشت" هي الأولى من نوعها، وأعجبت أيما إعجاب بالجمال الطبيعي للمنطقة وأجواء الهدوء في أحضان الطبيعة.

وتابعت: "أنا سعيدة جدا بهذه الزيارة، أجريت أيضا خلال هذه الرحلة زيارة إلى قضاء شاوشت، المكان جميل كثيرًا، فاق جميع التوقعات".

وزادت: "أطلب من الجميع زيارة هذا المكان والاستمتاع بطبيعته الفريدة (..) لقد سافرت إلى أماكن كثيرة حول العالم لكن أستطيع القول إني لم أر قط أجمل من هذا المكان".

فيما ذكرت صونكول يوكسك، إحدى زوار المنطقة من طرابزون، إن "شاوشت تتمتع بطبيعة جميلة جدا وهواء نقي وأجواء مفعمة بالهدوء".

كما أوضحت يوكسك، أن السياح سعيدون جدا بجمال الطبيعة والأجواء الهادئة التي تتمتع بها المنطقة.

بدورها، قالت الزائرة كولكن تركمان، من ولاية بورصة، إنها أجرت جولة ممتعة للغاية في "قره كول".

وتابعت: "هذا المكان مثل حلم لا يوصف، إنه مختلف تماما وثري بأجواء الطبيعة الغناء"، داعيةً "كل من تسنح له الفرصة بزيارة المكان والاستمتاع بأجواء الطبيعة الرائعة".