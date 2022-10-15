الاجتماع الأول لمنتدى بودروم للسياحة.. توصيات وآفاق

اقترح المشاركون في الاجتماع الأول لمنتدى بودروم للسياحة الذي عقد يوم الجمعة أفكارًا لمستقبل السياحة المستدامة وجعل بودروم الوجهة السياحية الرائدة في منطقة البحر المتوسط مع التركيز بخاصة على مفهوم "الاقتصاد الأزرق".

وقد شاركت في المنتدى أسماء رائدة في القطاع من تركيا والعالم في بودروم، مركز السياحة في جنوب غرب موغلا، واقترح المنتدى طرقًا للحفاظ على منطقة البحر المتوسط بالتنمية المستدامة في مجال السياحة. وعقدت لجان من الخبراء والمفكرين اجتماعات تحت عنوان "إعادة التفكير في الاقتصاد الأزرق"، بهدف تحقيق سياحة متوازنة تحمي الكوكب وفي نفس الوقت تزيد الرفاهية.

ويركز مفهوم الاقتصاد الأزرق على ضمان الاستدامة البيئية للبحار والمناطق الساحلية مع دعم النمو الاقتصادي والتنمية وحماية سبل عيش البحارة.

وناقش المؤتمرون قضايا السياحة المستدامة وتغير المناخ وحماية البحر المتوسط وتعزيز الإمكانات الاقتصادية المحلية بالعناصر المحلية وفرص الاستثمار التي تم إنشاؤها في ضوء الاقتصاد الأزرق وتغيير لوائح الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على السياحة كما تمت مناقشة الخبرات وتبادل التجارب لبلدان البحر المتوسط.

ولإعادة اكتشاف الاقتصاد الأزرق، شارك في المنتدى صناع القرار السياحي وقادة الرأي وخبراء النقل وعلماء البيئة وأصحاب المصلحة في الصناعة وصحفيون من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط.

والي مدينة موغلا عثمان غورون أشار إلى المخاطر الإقليمية والعالمية التي تؤثر على السياحة وقال" "نحن لسنا منفصلين عن العالم. تتأثر جميع البلدان بما يحدث في العالم. على سبيل المثال، تمر أوكرانيا بظروف صعبة. ليس من الممكن القيام بالسياحة في أماكن تشهد صراعات مسلحة، ولا يمكن جذب السياح. يريد الناس السفر بسلام".

وأضاف أن جغرافية البحر المتوسط هي أحد أهم المحاور لهذا الصراع علاوة على حركة الهجرة الكبيرة في البحر المتوسط: "من الضروري إحلال السلام في البحر المتوسط وجعله بحرًا من السلام، وللتعرف على بعضنا البعض، وللتعرف على قيمنا وتعزيزها، وأن نحب ونفهم بعضنا البعض أكثر. ولا يمكن تحقيق ذلك بالتفكير فقط ببودروم والبحر المتوسط؛ لا بد من تقييم الأمر عالميًا".

بدوره، قال الأمين العام مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للسياحة أندرو أجيوس مسقط: "نعتقد أننا نقدم مساهمة مهمة للغاية في الاقتصاد، ويسعدنا القيام بذلك معًا. نحن هنا لجعل بودروم الوجهة السياحية الرائدة في البحر المتوسط. لهذا، السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق لهما أهمية كبيرة... الاقتصاد الأزرق هو الآن الركيزة الأكبر لسياحة البحر المتوسط".

كما أكد سليمان أويسال، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات كأس بودروم لليخوت، التي ستبدأ بعد منتدى بودروم السياحي، على أنهم جمعوا منتدى بودروم السياحي مع تنظيم فعالية السباقات.

وقال: "نعتقد أن منتدى بودروم السياحي سيساهم بشكل كبير في قيمة العلامة التجارية لبودروم والاعتراف الدولي والاقتصاد الإقليمي والسياحة الريفية".

وأكد المنتدى في هذه المرحلة أهمية حماية البحر المتوسط ما يفتح الباب أمام كل هذه الفرص وتوجيه التنمية السياحية بالشكل الصحيح،لا سيما أن العديد من البلدان حول البحر المتوسط، بما في ذلك تركيا، هي من بين البلدان التي تجذب معظم السياح في العالم اليوم.

بقلم: ERALP YARAR