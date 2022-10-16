سفينة فندقية عملاقة على متنها 835 سائحاً ترسو في أنطاليا التركية

رست سفينة فندقية عملاقة، تحمل علم جزر البهاما، في ميناء ألانيا على ساحل ولاية أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوبي تركيا، وعلى متنها 835 سائحاً معظمهم ألمان.

وذكرت وكالة الأناضول أن السفينة السياحية "أرتانيا" رست في ميناء ألانيا، السبت، وعلى متنها 835 سائحاً معظمهم ألمان، وطاقماً يضم 500 فرد.

وتجول عدد كبير من السياح، بعد استكمال إجراءاتهم الجمركية، في الأماكن الأثرية وفضل بعضهم التسوق في المنطقة.

وتستقبل سواحل المدن السياحية التركية سفناً فندقية قادمة من دول مختلفة، وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري رست سفينة "كوستا فينيزا" الفندقية السياحية الإيطالية في ميناء مدينة بودروم غربي تركيا، وعلى متنها 1922 سائحاً.