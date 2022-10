مستوحاة من فيلم سيد الخواتم.. "منازل الهوبيت" تجذب السياح كباراً وصغاراً

بطابعها المعماري المثير للاهتمام والمستوحى من الفيلم الأمريكي الشهير "سيد الخواتم" The Lord of the Rings، تستقطب منازل "الهوبيت" في ولاية سيواس السياح على مدار العام، لما يجده الزوار فيها من أجواء هادئة بين أحضان الطبيعة.

وتقع منازل "الهوبيت" في منطقة "باشا باغجة" على بعد 6 كيلومترات من وسط مدينة سيواس، وتقدم لضيوفها لحظات استجمام مميزة وخدمات فندقية ممزوجة برائحة الطبيعة.

تحتوي المنطقة على 23 منزلا تعرف بـ"منازل الهوبيت"، وهي منازل مدفونة في الأرض مستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings).

ويشهد هذا النوع من المنازل إقبالا كبيرا من السياح المحليين والأجانب الراغبين في قضاء عطلاتهم السنوية والاستمتاع بالخدمات الفندقية المقدّمة بين أحضان الطبيعة.

وتحتوي منازل "الهوبيت" على غرفتي معيشة ونوم ومطبخ وحمام، وتلبي الخدمات المقدمة فيها جميع احتياجات الزوار.

** إشغال 100 بالمئة

مدير الشركة المشغلة لمنازل "الهوبيت" في سيواس رجل الأعمال التركي محمد جوشتان أوغلو، قال لمراسل الأناضول، إنهم جددوا المنازل خلال فترة إغلاق جائحة كورونا.

وأضاف جوشتان أوغلو: بعد تراجع الوباء تلقينا قدرا كبيرا من الحجوزات على منازل الهوبيت من داخل البلاد وخارجها، ووصلت نسبة الإشغال 100 بالمئة.

وأكد أن "جميع الزوار يغادرون قرية الهوبيت وهم سعداء للغاية. نشعر بقيمة الجهود التي نبذلها عندما نرى السعادة على وجوههم".

وأردف جوشتان أوغلو أنه عندما ينظر الزوار إلى منازل الهوبيت من الخارج يعتقدون أنها صغيرة، لكن عندما يدخلونها يتفاجأون بمساحتها الكبيرة.

وتابع أن منازل الهوبيت تمنح الزوار أجواء عائلية مميزة، وجميع الزوار أعربوا عن سعادتهم لقضاء عطلاتهم فيها.

واستطرد: في الواقع، نشعر أيضا بالسعادة لنجاحنا في توفير خدمات ذات جودة عالية للعملاء. يتوافد علينا سنويًا زوار من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وإيران وبلغاريا وبيلاروسيا واليونان. ويتزايد عدد الزوار يومًا بعد آخر. نتلقى أيضًا طلبات حجوزات من مختلف المدن التركية.

** سعادة بين أحضان الطبيعة

يانينا رودا، إحدى زوار منازل الهوبيت من بيلاروسيا، قالت للأناضول إنها اختارت هكذا المكان لقضاء عطلتها لأن منازل الهوبيت مستوحاة من الفيلم الأمريكي "سيد الخواتم".

وتابعت: نعيش هنا لحظات من السعادة بين أحضان الطبيعة. المكان يحتوي أيضا على الكثير من الدجاج والأرانب. نشعر أننا نعيش في طبيعة مختلفة. سعيدة جدا لتواجدي في المكان. الهواء نظيف والمنازل دافئة والخدمات عالية الجودة.

أما أوقطاي قوجقان من مدينة إسطنبول، فقال للأناضول إنه جاء إلى منازل "الهوبيت" في سيواس لقضاء عطلة في أجواء ممتعة في مكان لطيف بين أحضان الطبيعة.

وأضاف: أردت البقاء في مكان مختلف وغير مألوف. بعد البحث عثرت على هذا المكان.

وختم بقوله: أنا سعيد جدا لأنني جئت إلى هنا. أعيش لحظات من السعادة بين أحضان الطبيعة. موقع المنازل جميل جدا والخدمات المقدمة عالية الجودة.