الخريف يزيد جمال محمية "أبانت" بألوانه المتدرجة

حل الخريف في محمية أبانت في ولاية بولو شمالي تركيا وزينها بألوانه المبهرة التي تجذب عشاق الطبيعة.

وتبعد المحمية التي تتوسطها بحيرة، نحو 40 كم عن مدينة بولو، وتضم أنواعا عديدة من الأشجار.

وأضفى الخريف على المحمية جمالا مفعما بدرجات الأصفر والبني والأخضر.

ورصدت عدسة الأناضول من الجو، جمال الخريف في المحمية، التي تستقطب عشاق الطبيعة في مختلف الفصول.

وفي حديث للأناضول، قال الزوجان أوغوز وتولاي هوزر القادمان من إسطنبول، إنهما زارا المحمية العام المنصرم أيضا.

وأعربا عن اعجابهما الشديد بجمال المنطقة في الخريف، وهوائها النقي.