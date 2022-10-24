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ألوان الخريف تكسو غابات طرابزون التركية

وكالة الأناضول للأنباء
طرابزون
نشر في 24.10.2022 12:26
آخر تحديث في 24.10.2022 12:48
ألوان الخريف تضيف سحراً على غابات طاشلي ياتاك التي تبعد 25 كيلو متراً عن قضاء وقفي كبير بولاية طرابزون شمال شرقي تركيا الأناضول ألوان الخريف تضيف سحراً على غابات "طاشلي ياتاك" التي تبعد 25 كيلو متراً عن قضاء "وقفي كبير" بولاية طرابزون شمال شرقي تركيا (الأناضول)

بدأت غابات منطقة البحر الأسود شمالي تركيا تكتسي بلوني الخريف الأصفر والأحمر، لتكتسب سحراً يضاف إلى المناظر الخلابة في المنطقة، الأمر الذي يجذب هواة التصوير وعشاق الطبيعة.

ورصدت كاميرا وكالة الأناضول غابات "طاشلي ياتاك" التي تبعد 25 كيلو متراً عن قضاء "وقفي كبير" بولاية طرابزون المرتفعة 1450 متر عن سطح البحر في شمال شرقي تركيا.

وأضافت ألوان الخريف بكل درجاتها سحراً للمكان الذي تغطيه أشجار الصنوبر وتتخلله الأنهار والشلالات.

وعادةً ما تشهد المنطقة في هذا الموسم من العام إقبالاً كبيراً من هواة التصوير ومحبي رياضة المشي في أحضان الطبيعة.

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